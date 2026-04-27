Трамп заявив, що іранські нафтопроводи можуть вибухнути протягом трьох днів, деталі

Дональд Трамп попередив про наслідки блокування нафтопроводів Ірану
Дональд Трамп попереджає Іран про чергову катастрофу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може зіткнутися з катастрофічними наслідками, якщо буде зупинено перекачування нафти через нафтопроводи країни.

Глава Білого дому вважає, що блокування поставок нафти призведе до підвищення тиску в трубопроводах і підземних системах, через що протягом трьох днів іранські нафтопроводи вибухнуть. Таку думку він озвучив в інтерв'ю Fox News.

За його словами, якщо нафта не зможе транспортуватися, вона продовжить накопичуватися "механічно і в землі", що може призвести до розриву або вибуху, які завдадуть непоправної шкоди системі.

"Кажуть, у них (Ірану, — прим. ред.) залишилося близько трьох днів, перш ніж це станеться", — сказав Трамп.

Він додав, що навіть у разі відновлення інфраструктура, ймовірно, повернеться лише приблизно до "50%" своєї нинішньої потужності, назвавши це "дуже, дуже потужним" наслідком.

Тим часом компанія TankerTrackers, що займається морською розвідкою і відстеженням глобальних поставок нафти, заявила напередодні, що супутникові знімки підтверджують повернення вантажів сирої нафти вартістю близько $1,05 мільярда в іранські порти після оперативного перехоплення з боку ВМС США.

Берегова охорона США конфіскувала в Індійському океані іранську сиру нафту на суму приблизно $380 мільйонів, і, судячи з усього, вантажі прямують у бік Сполучених Штатів, додала компанія.

25 квітня Трамп заявив, що скасував поїздку своїх представників, Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа, до Пакистану, де планувалися переговори з Іраном. Йшлося про дипломатичну місію, яка мала обговорити можливе врегулювання конфлікту.

"У нас усі карти в руках. Вони можуть зателефонувати нам, коли завгодно, але ви більше не будете здійснювати 18-годинні польоти, щоб сидіти і розмовляти ні про що", — пояснив він своє рішення.

Тим часом Іран пригрозив пошкодити підводні інтернет-кабелі в Ормузькій протоці, через які проходить значна частина світового трафіку. У разі реалізації цієї загрози можливі масштабні перебої зі зв'язком і доступом до мережі в різних регіонах світу.