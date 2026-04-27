Трамп заявив, що іранські нафтопроводи можуть вибухнути протягом трьох днів, деталі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може зіткнутися з катастрофічними наслідками, якщо буде зупинено перекачування нафти через нафтопроводи країни.

Глава Білого дому вважає, що блокування поставок нафти призведе до підвищення тиску в трубопроводах і підземних системах, через що протягом трьох днів іранські нафтопроводи вибухнуть. Таку думку він озвучив в інтерв'ю Fox News.

За його словами, якщо нафта не зможе транспортуватися, вона продовжить накопичуватися "механічно і в землі", що може призвести до розриву або вибуху, які завдадуть непоправної шкоди системі.

"Кажуть, у них (Ірану, — прим. ред.) залишилося близько трьох днів, перш ніж це станеться", — сказав Трамп.

Він додав, що навіть у разі відновлення інфраструктура, ймовірно, повернеться лише приблизно до "50%" своєї нинішньої потужності, назвавши це "дуже, дуже потужним" наслідком.

Тим часом компанія TankerTrackers, що займається морською розвідкою і відстеженням глобальних поставок нафти, заявила напередодні, що супутникові знімки підтверджують повернення вантажів сирої нафти вартістю близько $1,05 мільярда в іранські порти після оперативного перехоплення з боку ВМС США.

Берегова охорона США конфіскувала в Індійському океані іранську сиру нафту на суму приблизно $380 мільйонів, і, судячи з усього, вантажі прямують у бік Сполучених Штатів, додала компанія.

25 квітня Трамп заявив, що скасував поїздку своїх представників, Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа, до Пакистану, де планувалися переговори з Іраном. Йшлося про дипломатичну місію, яка мала обговорити можливе врегулювання конфлікту.

"У нас усі карти в руках. Вони можуть зателефонувати нам, коли завгодно, але ви більше не будете здійснювати 18-годинні польоти, щоб сидіти і розмовляти ні про що", — пояснив він своє рішення.

Тим часом Іран пригрозив пошкодити підводні інтернет-кабелі в Ормузькій протоці, через які проходить значна частина світового трафіку. У разі реалізації цієї загрози можливі масштабні перебої зі зв'язком і доступом до мережі в різних регіонах світу.