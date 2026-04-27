Трамп заявил, что иранские нефтепроводы могут взорваться в течение трех дней, детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может столкнуться с катастрофическими последствиями, если будет остановлена перекачка нефти через нефтепроводы страны.

Глава Белого дома считает, что блокировка поставок нефти приведет к повышению давления в трубопроводах и подземных системах, из-за чего в течение трех дней иранские нефтепроводы взорвутся. Такое мнение он озвучил в интервью Fox News.

По его словам, если нефть не сможет транспортироваться, она продолжит накапливаться "механически и в земле", что может привести к разрыву или взрыву, которые нанесут непоправимый ущерб системе.

"Говорят, у них (Ирана, — прим. ред.) осталось около трех дней, прежде чем это произойдет", — сказал Трамп.

Он добавил, что даже в случае восстановления инфраструктура, вероятно, вернется лишь примерно до "50%" своей нынешней мощности, назвав это "очень, очень мощным" последствием.

Тем временем компания TankerTrackers, занимающаяся морской разведкой и отслеживанием глобальных поставок нефти, заявила накануне, что спутниковые снимки подтверждают возвращение грузов сырой нефти стоимостью около $1,05 миллиарда в иранские порты после оперативного перехвата со стороны ВМС США.

Береговая охрана США конфисковала в Индийском океане иранскую сырую нефть на сумму около $380 миллионов, и, судя по всему, грузы направляются в сторону Соединенных Штатов, добавила компания.

25 апреля Трамп заявил, что отменил поездку своих представителей, Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, в Пакистан, где планировались переговоры с Ираном. Речь шла о дипломатической миссии, которая должна была обсудить возможное урегулирование конфликта.

"У нас все карты в руках. Они могут позвонить нам, когда угодно, но вы больше не будете совершать 18-часовые полеты, чтобы сидеть и разговаривать ни о чем", — объяснил он свое решение.

Тем временем Иран пригрозил повредить подводные интернет-кабели в Ормузском проливе, через которые проходит значительная часть мирового трафика. В случае реализации этой угрозы возможны масштабные перебои со связью и доступом к сети в разных регионах мира.