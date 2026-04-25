"Цифровая катастрофа" для мирового интернета: Иран угрожает повредить кабели в Ормузском проливе

Иран угрожает повредить интернет-кабели, которые проходят через Ормузский пролив. Из-за этого пользователи Европы, Азии и Африки могут ощутить на себе последствия "интернет-блэкаута".

По меньшей мере 7 крупных телекоммуникационных кабелей лежат на дне Ормузского пролива. Через них передают примерно 15% мирового трафика данных, информирует немецкое издание Bild.

Оппозиционное издание Iran International сообщало, что связанная с КСИР компания Tasnim опубликовала карту с подводными интернет-кабелями и облачной инфраструктурой Персидского залива. Это выглядит как тонко завуалированное предупреждение, что цифровая магистраль региона может находиться на линии огня Ирана.

Системы Falcon, AAE-1, TGN-Gulf и SEA-ME-WE соединяют страны Персидского залива с крупными дата-центрами на Ближнем Востоке, в Европе и Азии. Для Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии и Ирака указанные кабели являются жизненно важной инфраструктурой, пишет издание. Сбой будет иметь серьезные экономические последствия, поскольку ежедневно через интернет осуществляются миллионы банковских и финансовых операций. Под угрозой окажутся дата-центры для искусственного интеллекта в Эмиратах и глобальный финансовый центр в Дубае.

Карта интернет-кабелей, проложенных по дну Ормузского пролива Фото: Bild

Ремонт поврежденных кабелей будет сложным, поскольку ремонтным судам потребуется одобрение правительства для входа в зону, где пролегают кабели. К тому же суда, вероятно, могут быть атакованы.

И хотя от разрыва кабелей пострадает и инфраструктура Ирана, однако страна гораздо меньше зависит от интернета, поэтому и не так уязвима.

Напомним, после достижения мирного соглашения между Ираном и США военные минимум шесть месяцев будут очищать Ормузский пролив от мин, установленных боевиками Корпуса стражей исламской революции. В течение этого времени цены на бензин и дальше будут оставаться высокими.

Фокус писал, что затяжной кризис вокруг Ормузского пролива может ударить уже не только по энергетике, но и по мировому продовольственному рынку. Регион Персидского залива является ключевым мировым центром производства удобрений, который обеспечивает почти 50% продаж серы, около одной трети мочевины и примерно 25% аммиака.