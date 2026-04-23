США понадобятся полгода на разминирование Ормузского пролива: когда освободят проход, — WP

После достижения мирного соглашения между Соединенными Штатами Америки и Ираном американские военные минимум шесть месяцев будут очищать Ормузский пролив от мин, установленных боевиками Корпуса стражей исламской революции, написали медиа. В течение этого времени цены на бензин и дальше будут оставаться высокими, и это обеспокоило политиков обеих партий в США. Что планирует делать Вашингтон и каковы шансы на разблокирование Ормуза для нефтяных танкеров?

Представители Пентагона встретились с сенаторами Республиканской и Демократической партий США и рассказали о перспективах разблокирования Ормузского пролива, говорится в статье The Washington Post. Журналисты пообщались с тремя анонимными собеседниками среди политиков и установили, что разминирование планируют начать только после заключения мирного соглашения, которое все еще откладывается. Таким образом, ситуация с ценами на топливо не разрешится сразу после договоренностей и продлится до конца 2026 года.

Секретный брифинг Минобороны США для конгрессменов состоялся 22 декабря, рассказало медиа. При этом отмечается, что американцам не нравится цена на бензин 4,02 долл. за галлон [47 грн/л — ред.], тогда как в феврале она составляла 3 долл. [35 долл./л]. Тем временем военные объяснили, что в Ормузском проливе установлено минимум 20 мин. При этом некоторые установлены дистанционно с использованием технологии GPS и с катеров боевиков КСИР.

"Полная очистка Ормузского пролива от мин, развернутых иранскими военными, может занять шесть месяцев, и любая такая операция вряд ли будет проведена до окончания войны США с Ираном", — говорится в материале.

Медиа уточнило, что обратилось в Пентагон и Белый дом за официальными комментариями, но полного ответа не получили. Единственная официальная реакция — заявление представителя Минобороны США Шона Парнелла, который сказал, что WP распространяют ложную информацию.

Отметим, через месяц после начала войны в Иране КСИР заблокировал Ормузский пролив, требуя у некоторых танкеров специальную плату за проход. В свою очередь, США также заблокировали проход для кораблей, следующих в иранские порты. Тем временем продолжаются переговоры президента Дональда Трампа с представителями иранских властей. Трамп требует от Ирана отказаться от ядерной программы и разблокирования Ормуза, а КСИР не соглашается на эти требования и продолжает действовать по-своему.

Между тем Центральное Командование Вооруженных сил США (U.S. Central Command CENTCOM) опубликовало кадры захвата и удара по танкеру Touska, который нарушил запрет и направлялся в Иран. В свою очередь КСИР задержал корабли MSC Francesca и Epaminodes, которые направлялись через пролив, сообщило медиа JPost, а ВМС США — три иранских танкера, добавило Reuters.

