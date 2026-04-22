Перемирие Трампа не работает: Иран атаковал три корабля в Ормузском проливе и захватил два

Это случилось после того, как президент США продлил перемирие с Ираном. Теперь в Тегеране сообщают, что два корабля находятся под стражей Корпуса стражей исламской революции, после того как три судна были атакованы в Ормузском проливе.

Иранские СМИ заявили, что два корабля MSC Francesca и Epaminondas поставили под угрозу морскую безопасность, действуя без необходимых разрешений и "вмешиваясь в работу навигационных систем". Оба корабля отправили в порты Ирана, пишет Daily Mail.

Этим два контейнеровоза подверглись обстрелу в Ормузском проливе, всего через несколько часов после того, как Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня. Еще один контейнеровоз, идентифицированный как "Эйфория", был обстрелян примерно в восьми морских милях к западу от Ирана во время прохождения Ормузского пролива. Судно под либерийским флагом, не получило повреждений, но остановилось.

В условиях неопределенности относительно возобновления мирных переговоров в Исламабаде, перемирие становится все более хрупким, особенно с учетом того, что вице-президент Джей Ди Вэнс так не покинул Вашингтон, а Иран не подтвердил свое участие в переговорах.

22 апреля напряженность еще больше возросла, когда Иран поклялся нанести "сокрушительные удары" по "оставшимся активам противника в регионе", если боевые действия на Ближнем Востоке возобновятся.

Контейнеровоз "Эпаминондас" под либерийским флагом обстреляли из гранатомета к северо-востоку от Омана.

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило, что капитан судна заявил о приближении к нему катера Корпуса стражей исламской революции. По его словам, впоследствии по судну был открыт огонь.

Тегеран заявил, что суда должны запрашивать разрешение на выход из Персидского залива или вход в него через Ормузский пролив, по маршруту, по которому в мирное время проходит пятая часть мирового экспорта нефти и газа, а также других жизненно важных товаров.

Напомним, военные США захватили иранское грузовое судно в районе Ормузского пролива после предупреждений и обстрела машинного отделения.

А 21 апреля Иран уже обстреливал круизные лайнеры в Ормузском проливе. Тогда обошлось без жертв.