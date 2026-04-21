Переговоры с США уже завтра: Иран обстрелял круизные лайнеры в Ормузском проливе

После того, как 18 апреля Тегеран снова закрыл пролив, десятки кораблей оказались в заложниках. Среди них и круизные лайнеры, с которых эвакуировали пассажиров.

Несколько судов сообщили о том, что по ним открыли огонь, в то время как другие заявили, что им сообщили о закрытии пролива, и они были вынуждены отказаться от попыток выйти из Персидского залива. В британскую организацию по мониторингу морских торговых операций (UKMTO) поступили сообщения о серии инцидентов, произошедших на минувших выходных, пишет Maritime-Executive.

Неопознанный контейнеровоз сообщил о попадании снаряда в него во время плавания в 25 морских милях к северо-востоку от Омана в Ормузском проливе. В сообщении говорится, что контейнеры были повреждены, но пожара не было, и экипаж не пострадал.

Этот инцидент произошел после того, как неопознанный танкер также сообщил о нападении. Два катера Корпуса стражей исламской революции приблизились к танкеру и открыли огонь, не установив связи по УКВ-радио и не вступив в конфликт. Экипаж и судно не получили повреждений.

UKMTO также получила сообщение от круизного судна о взрывах рядом с ним. Вчера два круизных судна компании Celestyal Cruises благополучно вышли из Персидского залива. Два круизных судна немецкой группы TUI, Mein Schiff 4 и Mein Schiff 5, вместе с MSC Euribia компании MSC Cruises, отображались в AIS как идущие вместе в оманских водах при выходе из Персидского залива. В общей сложности пять круизных судов пытались покинуть Персидский залив. Неясно, увенчались ли эти попытки успехом. Всем судам удалось эвакуировать пассажиров, но неясно, что разные круизные компании сделали со своими экипажами. Компания TUI сообщила, что репатриировала экипажи со своих двух судов, оставив на борту лишь минимальное количество членов экипажа.

Иранские официальные лица обвинили Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня и переговоров. Тегеран заявил, что пролив будет открыт для всего судоходства до конца периода прекращения огня. Сегодня они объявили, что, поскольку Соединенные Штаты продолжают блокировать их суда и порты, пролив будет немедленно закрыт.

В последних сообщениях, по всей видимости, исходящих от сторонников жесткой линии в Иране, говорилось, что они продолжат устанавливать тотальный контроль и требовать от всех судов получения разрешения от Береговой охраны Ирана, а также подвергать суда проверкам. Иран также сообщил о своем намерении взимать плату за проход всех судов через пролив.

Примечательно, но все эти события происходят на фоне заявлений США о том, что мирные переговоры с Ираном пройдут в Пакистане, а высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Тегеран рассматривает возможность присоединения к переговорам, но сохраняются "значительные препятствия и неопределенность", поскольку приближается конец перемирия.

Двухнедельное перемирие в войне в Иране истекает 22 апреля. И, несмотря на то, что Иран ранее исключил возможность второго раунда переговоров на этой неделе, пакистанский источник, участвующий в обсуждениях, сообщил Reuters, что есть основания для возобновления переговоров.

"Дела продвигаются вперед, и переговоры запланированы на завтра", — сообщил источник во вторник на условиях анонимности, добавив, что президент США Дональд Трамп может присутствовать лично или виртуально, если соглашение будет подписано. В Исламабад, как и в первый раз, приедет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Напомним, пакистанские, египетские и турецкие посредники призвали иранцев прибыть на встречу. Иранская команда ждала "зеленый свет" от верховного лидера Моджтабы Хаменеи — он поступил в понедельник вечером. Ожидается, что посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также прибудут в Исламабад для переговоров.

Ранее мы также информировали, что военные США захватили иранское грузовое судно в районе Ормузского пролива после предупреждений и обстрела машинного отделения.