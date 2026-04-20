Получило пробоину: США взяли на абордаж иранское судно в Ормузском проливе (видео)

На 52 день войны в Иране морские пехотинцы США захватили грузовое судно, когда оно пыталось пройти блокаду и направиться в иранский порт недалеко от Ормузского пролива. И Дональд Трамп уже заявил, что амеркианцы открыли огонь по кораблю, когда команда отказалась подчинится.

Эсминец USS Spruance открыл огонь по грузовому судну Touska. На видео слышно, как американский военный корабль предупреждает команду судна о необходимости покинуть машинное отделение, поскольку оно вот-вот подвергнется "обстрелу", сообщает Sky News.

Этот инцидент стал очередным очагом напряженности между США и Ираном в эти выходные. Вчера Иран отменил свое решение о возобновлении работы Ормузского пролива, а ранее Тегеран отверг второй раунд мирных переговоров с США, как сообщают иранские государственные СМИ. Тем временем президент США подтвердил захват судна, заявив, что иранский корабль "получил пробоину", когда отказался подчиниться требованиям.

На минувших выходных стало известно, что Ормузский пролив снова перекрыт Ираном. В Тегеране предупредили, что этот водный путь останется закрытым до тех пор, пока не будет снята блокада США. Иранские катера обстреливали суда, пытавшиеся пройти через пролив, по меньшей мере четыре нападения были совершены на торговые суда, среди которых был французский корабль компании CMA CGM.

Так как Ормузский пролив теперь блокируют не только иранцы, но и американцы, Иран заявил, что США нарушили двухнедельное соглашение о прекращении огня. А спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф назвал блокаду "глупым и нелепым решением".

Блокада направлена ​​против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе.

Ранее американские военные предупреждали, что любые суда, пытающиеся прорвать блокаду, будут задержаны и конфискованы.

Итогом этого стал абордаж судна Touska, которое направлялось из Китая в Иран. Иран предупредил, что "вскоре примет ответные меры".

В заявлении захват американскими военными судна "Тоуска" под иранским флагом был назван "морским и вооруженным ограблением".

В ходе операции иранские силы атаковали с помощью беспилотников несколько американских военных кораблей.

При этом в Пакистане продолжают готовиться ко второму раунду переговоров США и Ирана, от которых Тегеран уже отказался. Дональд Трамп снова собирался отправить в Исламабад своего вице-президента Джей Ди Вэнса. Президент США снова начал угрожать "вывести из строя" иранские электростанции и мосты, если иранский режим не достигнет соглашения о прекращении войны. Срок действия перемирия быстро приближается, и Трамп предупреждает, что может не продлить его после 22 апреля.

Напомним, 18 апреля, президент США Дональд Трамп созвал заседание в оперативном штабе Белого дома, поскольку кризис на Ближнем Востоке начал обостряться.

До этого Трамп заявлял, что США вместе с Ираном будут вывозить обогащенный уран в Штаты. В Тегеране это не подтверждали.