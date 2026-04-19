Война в Иране может возобновиться: Трамп созвал заседание в оперативном штабе Белого дома, — Axios

В субботу, 18 апреля, президент США Дональд Трамп созвал заседание в оперативном штабе Белого дома, поскольку кризис на Ближнем Востоке начал обостряться.

Трамп был вынужден созвать заседание из-за угрозы обострения ситуации вокруг Ормузского пролива, а также напряженных переговоров, продолжающихся с Ираном. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Это произошло на фоне, когда ситуация с Ираном оказалась на критической стадии. Перемирие должно закончиться уже через три дня, однако до сих пор не была определена новая дата переговоров между американской и иранской делегациями.

Высокопоставленный чиновник США рассказал медиа, что если скоро не произойдет прорыва в переговорах между сторонами, война в Иране может возобновиться уже в ближайшее время.

Відео дня

Представитель раскрыл, что на заседании оперативного штаба присутствовал в частности вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ожидается, что он присоединится к новому раунду переговоров с Тегераном, в котором также примут участие госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, а также министр финансов Скотт Бессент.

Также на эту встречу призвали главу администрации Белого дома Сьюзи Уайлз, посланника Трампа Стива Уиткоффа, директора ЦРУ Джона Ратлиффа и председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна.

Источник, знакомый с этим вопросом, новый кризис вокруг Ормузского пролива возник, когда стороны якобы смогли продвинуться в вопросах иранского обогащенного урана.

В то же время Трамп заявил, что до конца дня узнает, продвигаются ли стороны в вопросах достижения соглашения.

Напомним, 18 апреля агентство Reuters сообщило, что Иран обстрелял два торговых судна после очередного закрытия Ормузского пролива.

Также накануне издание CBS News сообщало, что США вместе с Ираном будут вывозить обогащенный уран в Штаты, заявил Трамп.