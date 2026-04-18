"Поедем и заберем его": Трамп заявил, что США вместе с Ираном вывезут обогащенный уран в Штаты, — CBS News

Иран "согласился на все" и собирается сотрудничать с Соединенными Штатами Америки в вопросах вывоза своего обогащенного урана, заявил президент Дональд Трамп.

Над вывозом иранского обогащенного урана в США будут работать совместно обе стороны. Об этом 17 апреля рассказал Дональд Трамп в телефонном комментарии для издания CBS News.

Глава Белого дома отметил, что официальный Тегеран якобы согласился на все условия, выдвигаемые Вашингтоном, среди которых и вопрос обогащенного урана. Для вывоза урана не будут привлекать американские сухопутные войска, подчеркнул Трамп.

"Нет. Никаких войск. Мы поедем туда и заберем его вместе с ними, а потом вывезем", — заявил президент США.

По его словам, к тому времени стороны уже смогут достичь соглашения, а затем у них не будет смысла продолжать вражду.

"Мы будем делать это вместе, потому что к тому времени у нас будет соглашение, а когда есть соглашение, нет нужды воевать. Замечательно, правда? Так лучше. Мы бы сделали это иначе, если бы пришлось", — подчеркнул Трамп.

Политик также добавил, что после изъятия эти материалы будут доставлены в Соединенные Штаты.

"Наши люди вместе с иранцами будут работать вместе, чтобы забрать это. А потом мы отвезем это в Соединенные Штаты", — заявил Трамп.

Стоит заметить, что пока в Тегеране это заявление Трампа не комментировали.

На какие еще условия якобы согласился Тегеран

Глава Белого дома рассказал, что Иран якобы отказался в дальнейшем поддерживать террористические группировки, такие как ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация "Хезболла" и палестинское исламистское движение ХАМАС.

Комментируя вопрос о том, когда будет объявлено о соглашении между сторонами, Трамп пояснил, что стороны собираются встретиться в ближайшие выходные. США "будут продолжать блокаду столько, сколько потребуется", добавил политик.

Напомним, 17 апреля Трамп в Truth Social заявил, что США будут продолжать блокаду морских портов Ирана, несмотря на разблокирование Ормузского пролива.

Сенатор США Линдси Грэм в эфире Fox News 17 апреля рассказал, что Трамп сорвал голос, когда кричал на иранцев во время личных переговоров с Тегераном.