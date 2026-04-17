Несмотря на открытие Ормузского пролива: США продолжат блокаду морских портов Ирана, — Трамп

США заявили, что продолжат морские ограничения в отношении Ирана, несмотря на заявления о возобновлении полной работы судоходных маршрутов через Ормузский пролив. В общем, действие этих мер продлится до тех пор, пока не будет полностью реализовано будущее мирное соглашение между сторонами.

Об этом Дональд Трамп сообщил на своей странице в Truth Social. В своей заметке он также отметил, что сделал заявление после сообщения о том, что иранская сторона якобы объявила о полном открытии Ормузского пролива и готовности обеспечить беспрепятственный проход судов.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что несмотря на это решение, морские ограничения в отношении Ирана остаются в силе до окончательного завершения и выполнения договоренностей.

Он добавил, что переговорный процесс, по его словам, находится на финальной стадии, а большинство ключевых пунктов потенциального соглашения уже согласовано. Окончательное оформление договоренностей, как ожидается, должно состояться в сжатые сроки.

Відео дня

"Ормузский пролив полностью открыт и готов к ведению бизнеса и полному проходу, однако морская блокада в отношении Ирана будет оставаться в полной силе до тех пор, пока наше соглашение с Ираном не будет завершено на 100%. Этот процесс должен происходить очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласовано. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!", — говорится в его публикации.

Открытие Ормузского пролива — что известно

Напомним, что 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для прохода судов в рамках режима прекращения огня в Ливане. По его словам, пролив будет оставаться открытым на период действия договоренностей о перемирии.

Он уточнил, что для судоходства введен специально согласованный маршрут, о котором уже проинформирована Организация портов и морского транспорта Ирана. После объявления об открытии пролива на мировых рынках зафиксировано резкое снижение цен на нефть. По данным торговой платформы TradingView, котировки Brent Crude Oil за несколько минут упали примерно с 95 до 90 долларов за баррель, а в течение дня снижение достигло почти 10%.

Также Фокус писал, что танкер Rich Starry, который находится под санкциями США и связан с Китаем, совершил проход через Ормузский пролив. Фактически судно прошло несмотря на действие заявленных американских ограничений на морские маршруты в регионе.

Стоит заметить, что 13 апреля Дональд Трамп объявил начало блокады Ирана в районе Ормузского пролива и пригрозил немедленным уничтожением любых иранских быстроходных судов, которые приблизятся к американским силам.