Иран открыл Ормузский пролив, — МИД

Иран в рамках прекращения огня в Ливане принял решение об открытии Ормузского пролива для судов.

Пролив будет оставаться открытым на период, пока действует режим прекращения огня. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в X.

В то же время он уточнил, что для судов будет действовать специально согласованный маршрут, о котором уже было сообщено Организацией портов и морского транспорта Ирана.

В то же время в США пока не комментировали решение Ирана об открытии Ормузского пролива.

Как изменилась цена на нефть

В то же время цены на нефть существенно снизились после решения Ирана. Через несколько минут после объявления об открытии Ормузского пролива, по данным трейдингового ресурса TradingView, цена на Brent Crude Oil упала с 95 до 90 долларов. Всего в течение дня цена снизилась почти на 10%.

Відео дня

Изменение цен на нефть Фото: Скриншот

Блокировка Ормузского пролива — что известно

Напомним, что США привлекли не менее 15 военных кораблей к операции по блокаде Ормузского пролива. Среди них — авианосец, эсминцы с управляемыми ракетами и десантные корабли, которые приблизились примерно на 200 км к берегам Ирана.

Ранее мы также информировали, что президент США Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ормузского пролива после провала переговоров с Ираном. Он поручил ВМС США перехватывать суда, которые будут пытаться войти или выйти из этого маршрута, а также задерживать корабли, платящие Ирану за транзит.

Перед этим Трамп предупредил о возможности блокировки Ормузского пролива из-за несогласия Тегерана с условиями Вашингтона. В ответ появилось заявление иранского политика, который заверил, что КСИР ответит и благодаря этому вырастут цены на нефть во всём мире.

