Іран відкрив Ормузьку протоку, — МЗС

Іран в межах припинення вогню у Лівані ухвалив рішення про відкриття Ормузької протоки для суден.

Протока залишатиметься відкритою на період, допоки діє режим припинення вогню. Про це повідомив голова МЗС Ірану Аббас Аракчі у X.

Водночас він уточнив, що для суден діятиме спеціально погоджений маршрут, про який вже було повідомлено Організацією портів та морського транспорту Ірану.

Водночас у США наразі не коментували рішення Ірану про відкриття Ормузької протоки.

Як змінилася ціна на нафту

Водночас ціни на нафту суттєво знизилися після рішення Ірану. За декілька хвилин після оголошення про відкриття Ормузької протоки, за даними трейдингового ресурсу TradingView, ціна на Brent Crude Oil впала з 95 до 90 доларів. Загалом впродовж дня ціна знизилася майже на 10%.

Зміна цін на нафту Фото: Скриншот

Блокування Ормузької протоки — що відомо

Нагадаємо, що США залучили щонайменше 15 військових кораблів до операції з блокади Ормузької протоки. Серед них — авіаносець, есмінці з керованими ракетами та десантні кораблі, які наблизилися приблизно на 200 км до берегів Ірану.

Раніше ми також інформували, що президент США Дональд Трамп оголосив про початок морської блокади Ормузької протоки після провалу переговорів з Іраном. Він доручив ВМС США перехоплювати судна, які намагатимуться увійти або вийти з цього маршруту, а також затримувати кораблі, що платять Ірану за транзит.

Перед цим Трамп попередив про можливість блокування Ормузької протоки через незгоду Тегерану з умовами Вашингтона. У відповідь з'явилась заява іранського політика, який запевнив, що КВІР відповість і завдяки цьому зростуть ціни на нафту в усьому світі.

Нагадуємо, медіа The Washigton Post розповіло, як спільні дії Китаю та Ірану руйнують економіку США.