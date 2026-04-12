"Найсуворішим чином": Іран погрожує атакувати кораблі США, які блокуватимуть Ормузьку протоку
Корпус варттових ісламьскої революції розглядатиме наближення військових суден до Ормузької протоки як порушення режиму припинення вогню, йдеться у заяві КВІР, пише The Times of Israel.
"Будь-яка спроба військових суден пройти через Ормузьку протоку буде припинятися найсуворішим чином. Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції володіють усіма повноваженнями для розумного управління Ормузькою протокою", — йдеться у заяві.
В КВІР підкреслили, що прохід через протоку буде дозволено тільки невійськовим, цивільним суднам, і тільки "при дотриманні певних умов".
Нагадаємо, 12 квітня Трамп оголосив про початок блокади Ормузької протоки.
У цей же день Трамп пригрозив Ірану блекаутом на 10 років та знищенням за день.