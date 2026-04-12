"Найсуворішим чином": Іран погрожує атакувати кораблі США, які блокуватимуть Ормузьку протоку

Іран заявив, що атакуватиме американські кораблі, якщо ті спробують блокувати Ормузьку протоку

Корпус варттових ісламьскої революції розглядатиме наближення військових суден до Ормузької протоки як порушення режиму припинення вогню, йдеться у заяві КВІР, пише The Times of Israel.

"Будь-яка спроба військових суден пройти через Ормузьку протоку буде припинятися найсуворішим чином. Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції володіють усіма повноваженнями для розумного управління Ормузькою протокою", — йдеться у заяві.

В КВІР підкреслили, що прохід через протоку буде дозволено тільки невійськовим, цивільним суднам, і тільки "при дотриманні певних умов".

Нагадаємо, 12 квітня Трамп оголосив про початок блокади Ормузької протоки.

У цей же день Трамп пригрозив Ірану блекаутом на 10 років та знищенням за день.