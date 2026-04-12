"Самым строгим образом": Иран угрожает атаковать корабли США, которые будут блокировать Ормузский пролив

Иран заявил, что будет атаковать американские корабли, если те попытаются блокировать Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции будет рассматривать приближение военных судов к Ормузскому проливу как нарушение режима прекращения огня, говорится в заявлении КСИР, пишет The Times of Israel.

"Любая попытка военных судов пройти через Ормузский пролив будет пресекаться самым строгим образом. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции обладают всеми полномочиями для разумного управления Ормузским проливом", — говорится в заявлении.

В КСИР подчеркнули, что проход через пролив будет разрешен только невоенным, гражданским судам, и только "при соблюдении определенных условий".

Напомним, 12 апреля Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива.

Відео дня

В этот же день Трамп пригрозил Ирану блэкаутом на 10 лет и уничтожением за день.