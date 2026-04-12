"Самым строгим образом": Иран угрожает атаковать корабли США, которые будут блокировать Ормузский пролив
Корпус стражей исламской революции будет рассматривать приближение военных судов к Ормузскому проливу как нарушение режима прекращения огня, говорится в заявлении КСИР, пишет The Times of Israel.
"Любая попытка военных судов пройти через Ормузский пролив будет пресекаться самым строгим образом. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции обладают всеми полномочиями для разумного управления Ормузским проливом", — говорится в заявлении.
В КСИР подчеркнули, что проход через пролив будет разрешен только невоенным, гражданским судам, и только "при соблюдении определенных условий".
Напомним, 12 апреля Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива.
В этот же день Трамп пригрозил Ирану блэкаутом на 10 лет и уничтожением за день.