Китай и Иран использовали мировую экономику как оружие против США, — WP

Китай использовал своё лидерство в сфере редкоземельных минералов, чтобы добиться перемирия в торговой войне с США, а Иран перекрыл Ормузский пролив, взяв в заложники мировые энергетические рынки и добившись перемирия.

Вашингтон уже не имеет монопольного права на ведение экономической войны, наказывая непокорные страны, пишет The Washington Post.

Журналисты пояснили, что постепенно вера в глобальную экономическую интеграцию разрушалась, а страны все чаще стали рассматривать торговые связи как потенциальные точки давления. В ответ на это США, Китай и Европа принимают меры по укреплению экономической обороны, инвестируя в собственное производство товаров первой необходимости.

Отмечается, что в течение обоих своих сроков в Белом доме Дональд Трамп активно применял финансовые санкции, нанося удары по странам, отдельным лицам и компаниям. Однако его администрация была несколько ошеломлена, когда другие страны начали использовать свои экономические преимущества как оружие.

Відео дня

"Оказывается, не все ключевые точки находятся под контролем США. Мы живем в мире, где США просто не могут больше безнаказанно делать то, что, как они думали, им сойдет с рук", — сказал соавтор книги "Подпольная империя" Генри Фаррелл.

10 апреля Трамп скептически отозвался о способности Ирана удерживать коммерческие рычаги давления, преуменьшая масштабы глобального экономического хаоса, который он вызвал. Однако даже после того, как было заключено хрупкое перемирие, около 3 200 судов, включая 800 танкеров и грузовых судов, застряли в Персидском заливе.

Иран пропускает небольшое количество судов при условии, что они платят пошлину и принадлежат к невраждебным странам. Длительное влияние Ирана на ситуацию в проливе не только привело к росту цен на бензин и дизельное топливо для американцев, но и начинает сказываться на стоимости матрасов, удобрений, алюминия, пластмасс, а также фруктов и овощей.

Независимо от результата переговоров о прекращении огня между США и Ираном, страны, зависящие от Ормузского пролива, уже разрабатывают планы по снижению уязвимости в случае его дальнейшего блокирования.

