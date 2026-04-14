Китайский танкер прошел Ормузский пролив, несмотря на американскую блокаду, — Bloomberg

Танкер Rich Starry, который находится под санкциями Соединенных Штатов и связан с Китаем, прошел через Ормузский пролив. Он фактически проверил эффективность морской блокады, введенной президентом США Дональдом Трампом.

Среднемагистральный танкер Rich Starry, ранее известный как Full Star, был внесен Вашингтоном в черный список в 2023 году за помощь Тегерану в обходе энергетических санкций. На этот раз непонятно, посещал ли он иранские порты перед транзитом, или перевозил груз, сообщили Bloomberg.

Этот выход — вторая попытка перевозчика, который предпринял свою первую попытку после вступления в силу блокады США в понедельник, но затем повернул обратно. Затем он возобновил движение через несколько часов и, похоже, во вторник вышел на восточной стороне Ормуза.

Судовладельцы, энергетические трейдеры и инвесторы на финансовых рынках внимательно следят за его маршрутом через Ормуз, пытаясь понять эффективность последних усилий США по давлению на Тегеран и ограничению его доходов от нефти.

"Настоящий вопрос не только в том, могут ли корабли проходить через Ормуз, а в том, какой спектр вариантов принуждения применяют военные корабли США, и где они решают их применять", — сказал Чарли Браун, советник организации "Объединенные против ядерного Ирана", американской лоббистской группы, сосредоточенной на Тегеране.

Как санкционный танкер прошел через пролив

Сначала Rich Starry сообщил, что владелец и экипаж танкера являются китайскими — это распространенный механизм безопасности для судов, пересекающих пролив во время нынешнего конфликта в Персидском заливе. Согласно данным отслеживания судов, танкер пришел в оманский порт Сохар как пункт назначения.

На протяжении всего перехода сигналы местонахождения танкера были нестабильными. Суда в этом районе регулярно подвергаются воздействию электронных помех, которые могут создавать неточные отчеты о скорости и местоположении.

Еще один танкер, "Элпис", находился в проливе и направлялся в Оманский залив как раз тогда, когда началась блокада. Похоже, что он остановился в узком водном пути у побережья Ирана. Платформы отслеживания судов Kpler и Vortexa указывают на то, что "Элпис" пришвартовался в иранском порту в заливе, прежде чем попытаться пройти через Ормуз, а это означает, что он мог бы стать потенциальной целью для патрулирующего судна ВМС США. В прошлом году США наложили санкции на это судно под его прежним названием "Чамтанг" из-за его связей с иранской нефтяной торговлей.

Что известно о реакции рынка

Большинство судовладельцев с Ближнего Востока и Азии, которые сейчас сталкиваются с необходимостью получить разрешения как от Ирана, так и от США на выход из Персидского залива, заявили, что приостановят любые попытки пройти через пролив, пока не будет выяснен механизм блокады.

Блокада Трампа также вызвала беспокойство среди азиатских стран, которые в значительной степени зависят от экспорта энергии и топлива с Ближнего Востока. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал мировые заинтересованные стороны настаивать на мирных переговорах между Тегераном и Вашингтоном. Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил на очередном брифинге для прессы во вторник, что он не знаком с подробностями путешествия Rich Starry.

Любая попытка остановить китайское судно пошатнет рынки, которые уже и так пострадали от исторического кризиса поставок энергоносителей.

"В лучшем случае заявление Трампа — это бумажный тигр. В худшем — оно знаменует собой эскалацию", — сказал Карлос Казанова, старший экономист по вопросам Азии в Union Bancaire Privee в Гонконге.

Rich Starry отметил, что плывет под флагом Малави, но эта африканская страна, не имеющая выхода к морю, заявила, что не имеет официального реестра океанских судов. Согласно морской базе данных Equasis, Rich Starry принадлежит Full Star Shipping Ltd., которая имеет те же контактные данные, что и Shanghai Xuanrun Shpg. Co. Ltd. Шанхайская компания также находится под санкциями Государственного департамента США.

Напомним, что США привлекли не менее 15 военных кораблей к операции по блокаде Ормузского пролива. Среди них — авианосец, эсминцы с управляемыми ракетами и десантные корабли, которые приблизились примерно на 200 км к берегам Ирана.

Ранее мы также информировали, что Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ормузского пролива после провала переговоров с Ираном. Он поручил ВМС США перехватывать суда, которые будут пытаться войти или выйти из этого маршрута, а также задерживать корабли, платящие Ирану за транзит.