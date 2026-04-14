Китайський танкер пройшов Ормузьку протоку попри американську блокаду, — Bloomberg

Танкер Rich Starry, який перебуває під санкціями Сполучених Штатів та пов’язаний із Китаєм, пройшов через Ормузьку протоку. Він, фактично, перевірив ефективність морської блокади, запровадженої президентом США Дональдом Трампом.

Середньомагістральний танкер Rich Starry, раніше відомий як Full Star, був внесений Вашингтоном до чорного списку у 2023 році за допомогу Тегерану в обході енергетичних санкцій. На цей раз незрозуміло, чи відвідував він іранські порти перед транзитом, чи перевозив вантаж, повідомили Bloomberg.

Цей вихід — друга спроба перевізника, який розпочав свою першу спробу після набрання чинності блокади США в понеділок, але потім повернув назад. Потім він відновив рух через кілька годин і, схоже, у вівторок вийшов на східній стороні Ормуза.

Судновласники, енергетичні трейдери та інвестори на фінансових ринках уважно стежать за його маршрутом через Ормуз, намагаючись зрозуміти ефективність останніх зусиль США щодо тиску на Тегеран та обмеження його доходів від нафти.

Відео дня

"Справжнє питання не лише в тому, чи можуть кораблі проходити через Ормуз, а в тому, який спектр варіантів примусу застосовують військові кораблі США, і де вони вирішують їх застосовувати", — сказав Чарлі Браун, радник організації "Об’єднані проти ядерного Ірану", американської лобістської групи, що зосереджена на Тегерані.

Як санкційний танкер пройшов через протоку

Спочатку Rich Starry повідомив, що власник та екіпаж танкера є китайськими — це поширений механізм безпеки для суден, які перетинають протоку під час нинішнього конфлікту в Перській затоці. Згідно з даними відстеження суден, танкер прийшов в оманський порту Сохар як пункт призначення.

Протягом усього переходу сигнали місцезнаходження танкера були нестабільними. Судна в цьому районі регулярно зазнають впливу електронних перешкод, які можуть створювати неточні звіти про швидкість та місцезнаходження.

Ще один танкер, "Елпіс", перебував у протоці та прямував до Оманської затоки якраз тоді, коли почалася блокада. Схоже, що він зупинився у вузькому водному шляху біля узбережжя Ірану. Платформи відстеження суден Kpler та Vortexa вказують на те, що "Елпіс" пришвартувався в іранському порту в затоці, перш ніж спробувати пройти через Ормуз, а це означає, що він міг би стати потенційною ціллю для патрулюючого судна ВМС США. Минулого року США наклали санкції на це судно під його колишньою назвою "Чамтанг" через його зв'язки з іранською нафтовою торгівлею.

Що відомо про реакцію ринку

Більшість судновласників з Близького Сходу та Азії, які зараз стикаються з необхідністю отримати дозволи як від Ірану, так і від США на вихід з Перської затоки, заявили, що призупинять будь-які спроби пройти через протоку, доки не буде з'ясовано механізм блокади.

Блокада Трампа також викликала занепокоєння серед азійських країн, які значною мірою залежать від експорту енергії та палива з Близького Сходу. Міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав світові зацікавлені сторони наполягати на мирних переговорах між Тегераном і Вашингтоном. Речник Міністерства закордонних справ Китаю заявив на черговому брифінгу для преси у вівторок, що він не знайомий з подробицями подорожі Rich Starry.

Будь-яка спроба зупинити китайське судно похитне ринки, які вже й так постраждали від історичної кризи постачання енергоносіїв.

"У кращому випадку заява Трампа — це паперовий тигр. У гіршому — вона знаменує собою ескалацію", — сказав Карлос Казанова, старший економіст з питань Азії в Union Bancaire Privee в Гонконзі.

Rich Starry зазначив, що пливе під прапором Малаві, але ця африканська країна, що не має виходу до моря, заявила, що не має офіційного реєстру океанських суден. Згідно з морською базою даних Equasis, Rich Starry належить Full Star Shipping Ltd., яка має ті самі контактні дані, що й Shanghai Xuanrun Shpg. Co. Ltd. Шанхайська компанія також перебуває під санкціями Державного департаменту США.

Нагадаємо, що США залучили щонайменше 15 військових кораблів до операції з блокади Ормузької протоки. Серед них — авіаносець, есмінці з керованими ракетами та десантні кораблі, які наблизилися приблизно на 200 км до берегів Ірану.

Раніше ми також інформували, що Дональд Трамп оголосив про початок морської блокади Ормузької протоки після провалу переговорів з Іраном. Він доручив ВМС США перехоплювати судна, які намагатимуться увійти або вийти з цього маршруту, а також затримувати кораблі, що платять Ірану за транзит.