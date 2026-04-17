Попри відкриття Ормузької протоки: США продовжать блокаду морських портів Ірану, — Трамп

США заявили, що продовжать морські обмеження щодо Ірану, попри заяви про відновлення повної роботи судноплавних маршрутів через Ормузьку протоку. Загалом, дія цих заходів триватиме доти, доки не буде повністю реалізована майбутня мирна угода між сторонами.

Про це Дональд Трамп повідомив на своїй сторінці у Truth Social. У своєму дописі він також зазначив, що зробив заяву після повідомлення про те, що іранська сторона нібито оголосила про повне відкриття Ормузької протоки та готовність забезпечити безперешкодний прохід суден.

Крім того, Трамп підкреслив, що попри це рішення, морські обмеження щодо Ірану залишаються чинними до остаточного завершення та виконання домовленостей.

Він додав, що переговорний процес, за його словами, перебуває на фінальній стадії, а більшість ключових пунктів потенційної угоди вже погоджено. Остаточне оформлення домовленостей, як очікується, має відбутися у стислі терміни.

"Ормузька протока повністю відкрита та готова до ведення бізнесу і повного проходу, однак морська блокада щодо Ірану залишатиметься в повній силі доти, доки наша угода з Іраном не буде завершена на 100%. Цей процес має відбуватися дуже швидко, оскільки більшість пунктів уже узгоджено. Дякую за вашу увагу до цього питання!", — йдеться в його публікації.

Відкриття Ормузької протоки — що відомо

Нагадаємо, що 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про відкриття Ормузької протоки для проходу суден у межах режиму припинення вогню в Лівані. За його словами, протока залишатиметься відкритою на період дії домовленостей про перемир’я.

Він уточнив, що для судноплавства запроваджено спеціально погоджений маршрут, про який вже поінформовано Організацію портів та морського транспорту Ірану. Після оголошення про відкриття протоки на світових ринках зафіксовано різке зниження цін на нафту. За даними торгової платформи TradingView, котирування Brent Crude Oil за кілька хвилин впали приблизно з 95 до 90 доларів за барель, а протягом дня зниження сягнуло майже 10%.

Також Фокус писав, що танкер Rich Starry, який перебуває під санкціями США та пов’язаний із Китаєм, здійснив прохід через Ормузьку протоку. Фактично судно пройшло попри дію заявлених американських обмежень на морські маршрути в регіоні.

Варто зауважити, що 13 квітня Дональд Трамп оголосив початок блокади Ірану в районі Ормузької протоки та пригрозив негайним знищенням будь-яких іранських швидкохідних суден, що наблизяться до американських сил.