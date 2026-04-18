"Поїдемо і заберемо його": Трамп заявив, що США разом з Іраном вивезуть збагачений уран до Штатів, — CBS News

Іран "погодився на все" і збирається співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки у питаннях вивезення свого збагаченого урану, заявив президент Дональд Трамп.

Над вивезенням іранського збагаченого урану до США працюватимуть спільно обидві сторони. Про це 17 квітня розповів Дональд Трамп у телефонному коментарі для видання CBS News.

Глава Білого дому зазначив, що офіційний Тегеран нібито погодився на всі умови, що висуває Вашингтон, серед яких і питання збагаченого урану. Для вивезення урану не залучатимуть американські сухопутні війська, наголосив Трамп.

"Ні. Ніяких військ. Ми поїдемо туди і заберемо його разом з ними, а потім вивеземо", — заявив президент США.

За його словами, на той час сторони вже зможуть досягти угоди, а відтак у них не буде сенсу продовжувати ворожнечу.

"Ми будемо робити це разом, бо на той час у нас буде угода, а коли є угода, немає потреби воювати. Чудово, правда? Так краще. Ми б зробили це інакше, якби довелося", — підкреслив Трамп.

Політик також додав, що після вилучення ці матеріали будуть доставлені до Сполучених Штатів.

"Наші люди разом з іранцями будуть працювати разом, щоб забрати це. А потім ми відвеземо це до Сполучених Штатів", — заявив Трамп.

Варто зауважити, що поки у Тегерані цю заяву Трампа не коментували.

На які ще умови нібито погодився Тегеран

Глава Білого дому розповів, що Іран нібито відмовився надалі підтримувати терористичні угруповання, такі як ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація "Хезболла" та палестинський ісламістський рух ХАМАС.

Коментуючи питання про те, коли буде оголошено про угоду між сторонами, Трамп пояснив, що сторони збираються зустрітися найближчими вихідними. США "продовжуватимуть блокаду стільки, скільки буде потрібно", додав політик.

Нагадаємо, 17 квітня Трамп у Truth Social заявив, що США продовжуватимуть блокаду морських портів Ірану, попри розблокування Ормузької протоки.

Сенатор США Ліндсі Грем в етері Fox News 17 квітня розповів, що Трамп зірвав голос, коли кричав на іранців під час особистих переговорів з Тегераном.