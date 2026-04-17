"Мені б не хотілося опинитися на його місці": Трамп зірвав голос, коли кричав на іранців, — Грем

Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що президент Америки Дональд Трамп особисто веде прямі переговори з іранською стороною.

Республіканець Ліндсі Грем заявив, що Трамп зірвав голос, коли кричав на іранців під час переговорів. Про це він розповів в ефірі телеканалу FoxNews.

"Трамп безпосередньо спілкується з іранцями. Він сам веде переговори. Він розмовляв телефоном з іранцями кілька днів тому, і розмова стала досить напруженою — до такої міри, що Трамп голосно сказав Ірану, що станеться, якщо вони продовжуватимуть грати в ігри. У нього дійсно зник голос. Мені б не хотілося опинитися на місці іранця, з яким він розмовляв", — сказав Грем.

Переговори США та Ірану: що відомо

14 квітня Джей Ді Венс заговорив про прогрес на переговорах з Іраном. Водночас, за даними ЗМІ, Сполучені Штати та Іран не досягли домовленостей під час нових переговорів щодо ядерної угоди — Вашингтон запропонував 20-річне "призупинення" всієї ядерної діяльності.

А 15 квітня президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Ірані. Він знову вимагає від Тегерану відмовитися від їхньої ядерної зброї, погрожуючи завдати масованого удару по мостах та електростанціях.

Також 15 квітня Дональд Трамп заявив, що не збирається відновлювати військову операцію проти Ірану. Війна нібито завершена, навела слова Трампа журналістка Fox News Марії Бартіромо після інтерв'ю з очільником Білого дому.

16 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і Ліван погодилися на 10-денне перемир’я. Воно має стати першим кроком до досягнення довготривалого миру між країнами.