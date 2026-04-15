"Зруйнуємо мости та електростанції": Трамп висунув умову Ірану для завершення війни

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Ірані. Він знову вимагає від Тегерану відмовитися від їхньої ядерної зброї, погрожуючи завдати масованого удару по мостах та електростанціях.

При цьому Дональд Трамп не відкидає, що угода все ще може бути досягнута. Про це він сказав у інтерв'ю Fox News, передають "Новини. Live".

"Важливо, яким буде кінцевий результат, і, можливо, це станеться", — заявив Трамп про завершення війни.

За його словами, Іран має відмовитися від ядерної зброї.

"Якщо ні, отже угоди немає. Уся ця історія була про відсутність ядерної зброї. Вони не можуть мати ядерної зброї. І якщо у них буде ядерна зброя, ми будемо жити з ними деякий час, але я не знаю, скільки ще вони зможуть протриматися, бо вони сильно постраждали. І ми могли б, наприклад, знищити всі їхні мости за одну годину. Ми могли б вивести з ладу всі їхні електростанції за одну годину. Але ми не хочемо цього", — наголосив американський президент.

Після інтерв'ю з американським президентом журналістка Fox News Марія Бартіромо повідомила, що нібито Дональд Трамп заявив, що не збирається відновлювати військову операцію проти Ірану.

Нагадаємо, 14 квітня Джей Ді Венс заговорив про прогрес на переговорах з Іраном. Водночас, за даними ЗМІ, Сполучені Штати та Іран не досягли домовленостей під час нових переговорів щодо ядерної угоди — Вашингтон запропонував 20-річне "призупинення" всієї ядерної діяльності.

Нагадаємо, що переговори між США та Іраном у Ісламабаді тривали понад 20 годин і завершилися без підписання угоди. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв про "суттєвий прогрес", але сторони не змогли подолати ключові розбіжності щодо ядерної програми та санкцій.

Раніше ми також інформували, що США розпочали військово-морську операцію в районі Ормузької протоки, залучивши до неї щонайменше 15 кораблів. Це рішення стало частиною тиску на Іран після зриву переговорів і загострення конфлікту в регіоні.

13 квітня видання Axios оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Іран та США продовжать перемовини про завершення війни.