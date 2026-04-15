"Разрушим мосты и электростанции": Трамп выдвинул условие Ирану для завершения войны

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о завершении войны в Иране. Он снова требует от Тегерана отказаться от их ядерного оружия, угрожая нанести массированный удар по мостам и электростанциям.

При этом Дональд Трамп не исключает, что соглашение все еще может быть достигнуто. Об этом он сказал в интервью Fox News, передают "Новости. Live".

"Важно, каким будет конечный результат, и, возможно, это произойдет", — заявил Трамп о завершении войны.

По его словам, Иран должен отказаться от ядерного оружия.

"Если нет, значит соглашения нет. Вся эта история была об отсутствии ядерного оружия. Они не могут иметь ядерного оружия. И если у них будет ядерное оружие, мы будем жить с ними некоторое время, но я не знаю, сколько еще они смогут продержаться, потому что они сильно пострадали. И мы могли бы, например, уничтожить все их мосты за один час. Мы могли бы вывести из строя все их электростанции за один час. Но мы не хотим этого", — подчеркнул американский президент.

После интервью с американским президентом журналистка Fox News Мария Бартиромо сообщила, что якобы Дональд Трамп заявил, что не собирается возобновлять военную операцию против Ирана.

Напомним, 14 апреля Джей Ди Вэнс заговорил о прогрессе на переговорах с Ираном. В то же время, по данным СМИ, Соединенные Штаты и Иран не достигли договоренностей во время новых переговоров по ядерной сделке — Вашингтон предложил 20-летнее "приостановление" всей ядерной деятельности.

Напомним, что переговоры между США и Ираном в Исламабаде продолжались более 20 часов и завершились без подписания соглашения. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о "существенном прогрессе", но стороны не смогли преодолеть ключевые разногласия по ядерной программе и санкциям.

Ранее мы также информировали, что США начали военно-морскую операцию в районе Ормузского пролива, привлекая к ней не менее 15 кораблей. Это решение стало частью давления на Иран после срыва переговоров и обострения конфликта в регионе.

13 апреля издание Axios обнародовало материал, в котором говорится о том, что Иран и США продолжат переговоры о завершении войны.