США предложили Ирану отказаться от обогащения урана на 20 лет, — NYT

Соединенные Штаты и Иран не достигли договоренностей во время новых переговоров по ядерной сделке — Вашингтон предложил 20-летнее "приостановление" всей ядерной деятельности. Переговоры, которые проходили при участии вице-президента США Джей Ди Венса, показали глубокие разногласия между сторонами.

Непосредственно перед тем, как вице-президент Джей Ди Вэнс покинул Исламабад рано утром в воскресенье, он назвал Иран и Соединенные Штаты разными мирами, главным образом по вопросу гарантий того, что Иран никогда не сможет создать ядерное оружие — "не только сейчас, не только через два года, но и в долгосрочной перспективе", сообщили The New York Times 14 апреля.

Оказывается, что администрация Трампа представляет себе долгосрочную перспективу в 20 лет. Когда в понедельник стали известны подробности 21-часового визита господина Вэнса в Пакистан, люди, знакомые с переговорами, заявили, что позиция США не заключается в постоянном запрете на обогащение урана Ираном. Вместо этого Соединенные Штаты предложили 20-летнее "приостановление" всей ядерной деятельности.

Это позволило бы иранцам утверждать, что они не отказались навсегда от своего права, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия, производить собственное ядерное топливо.

В ответ Иран возобновил предложение о приостановлении ядерной деятельности на срок до пяти лет. Иранцы сделали очень похожее предложение в феврале во время неудачных переговоров в Женеве, которые убедили президента Трампа, что пришло время начать войну. Несколько дней спустя он приказал атаковать Иран.

На переговорах вырисовывается еще несколько вопросов, в частности восстановление свободного прохода через Ормузский пролив и прекращение поддержки Ираном таких марионеточных групп, как ХАМАС и Хезболла. Но центральной темой спора всегда был отказ Ирана прекратить свои ядерные амбиции, демонтировать свою огромную атомную инфраструктуру и вывезти свои запасы топлива из страны.

Требование остановки ядерной деятельности

Представители Белого дома заявили, что никаких встреч еще не завершено, но обсуждается еще один раунд личных переговоров. Для Трампа и его помощников также существует риск того, что любая сделка, которая возникнет, может напоминать ядерную сделку 2015 года, из которой президент вышел три года спустя и назвал ее "ужасной, односторонней сделкой, которую никогда, никогда не следовало заключать". В основе жалобы Трампа на соглашение с Обамой, лежало то, что оно позволяло иранцам постепенно увеличивать деятельность по обогащению урана до 2030 года, когда все ограничения исчезнут.

Но соглашение с Обамой не предусматривало полной приостановки ядерной деятельности, что позволило бы получить по крайней мере несколько лет нулевой ядерной деятельности — после окончания срока пребывания в должности г-на Трампа. Г-н Ванс заявил в понедельник вечером, что теперь мяч на стороне Тегерана.

"Главный вопрос отныне заключается в том, будут ли иранцы иметь достаточно гибкости", — сказал он в эфире Fox News.

Господин Ванс сказал, что Иран продемонстрировал определенную гибкость, но "не продвинулся достаточно далеко". Относительно того, будут ли дополнительные переговоры, он сказал, что этот вопрос "лучше задать иранцам".

Требование вывезти уран из Ирана

Еще одним камнем преткновения является требование США, чтобы Иран вывез из страны 970 фунтов урана, почти обогащенного для использования в бомбах, чтобы гарантировать, что он никогда не будет перенаправлен на проект по производству бомбы. Трамп рассматривал возможность отправки наземных войск в Исфахан для обеспечения безопасности большей части высокообогащенного урана, который хранится глубоко под землей в чем-то похожем на большие резервуары для подводного плавания.

Иранцы настаивали на том, что топливо должно оставаться внутри Ирана. Но они предложили, как и в Женеве, значительно разбавить его, чтобы его нельзя было использовать для производства ядерного оружия. Это также продлило бы сроки создания бомбы. Риск, конечно, заключается в том, что иранцы все еще будут владеть топливом и в будущем смогут повторно обогатить его до текущего состояния чистоты в 60%, что меньше 90%, необходимых для изготовления оружия.

Часть переговоров, которые сейчас продолжаются, касается требования Ирана, чтобы Запад разморозил примерно 6 миллиардов долларов средств от продажи нефти, которые были заблокированы в Катаре из-за санкций, датируемых первым сроком Трампа.

Напомним, что переговоры между США и Ираном в Исламабаде продолжались более 20 часов и завершились без подписания соглашения. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о "существенном прогрессе", но стороны не смогли преодолеть ключевые разногласия по ядерной программе и санкциям.

Ранее мы также информировали, что США начали военно-морскую операцию в районе Ормузского пролива, привлекая к ней не менее 15 кораблей. Это решение стало частью давления на Иран после срыва переговоров и обострения конфликта в регионе.