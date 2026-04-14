США запропонували Ірану відмовитися від збагачення урану на 20 років, — NYT

Сполучені Штати та Іран не досягли домовленостей під час нових переговорів щодо ядерної угоди — Вашингтон запропонував 20-річне "призупинення" всієї ядерної діяльності. Перемовини, які відбувалися за участі віцепрезидента США Джей Ді Венса, засвідчили глибокі розбіжності між сторонами.

Безпосередньо перед тим, як віце-президент Джей Ді Венс покинув Ісламабад рано вранці в неділю, він назвав Іран та Сполучені Штати різними світами, головним чином щодо питання гарантій того, що Іран ніколи не зможе створити ядерну зброю — "не лише зараз, не лише через два роки, але й у довгостроковій перспективі", повідомили The New York Times 14 квітня.

Виявляється, що адміністрація Трампа уявляє собі довгострокову перспективу в 20 років. Коли в понеділок стали відомі подробиці 21-годинного візиту пана Венса до Пакистану, люди, знайомі з переговорами, заявили, що позиція США не полягає в постійній забороні на збагачення урану Іраном. Натомість Сполучені Штати запропонували 20-річне "призупинення" всієї ядерної діяльності.

Це дозволило б іранцям стверджувати, що вони не відмовилися назавжди від свого права, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, виробляти власне ядерне паливо.

У відповідь Іран поновив пропозицію про призупинення ядерної діяльності на термін до п'яти років. Іранці зробили дуже схожу пропозицію в лютому під час невдалих переговорів у Женеві, які переконали президента Трампа, що настав час розпочати війну. Кілька днів потому він наказав атакувати Іран.

На переговорах вимальовується ще кілька питань, зокрема відновлення вільного проходу Ормузькою протокою та припинення підтримки Іраном таких маріонеткових груп, як ХАМАС і Хезболла. Але центральною темою суперечки завжди була відмова Ірану припинити свої ядерні амбіції, демонтувати свою величезну атомну інфраструктуру та вивезти свої запаси палива з країни.

Вимога зупинення ядерної діяльності

Представники Білого дому заявили, що жодних зустрічей ще не завершено, але обговорюється ще один раунд особистих переговорів. Для Трампа та його помічників також існує ризик того, що будь-яка угода, яка виникне, може нагадувати ядерну угоду 2015 року, з якої президент вийшов три роки потому та назвав її "жахливою, односторонньою угодою, яку ніколи, ніколи не слід було укладати". В основі скарги Трампа на угоду з Обамою, лежало те, що вона дозволяла іранцям поступово збільшувати діяльність з збагачення урану до 2030 року, коли всі обмеження зникнуть.

Але угода з Обамою не передбачала повного призупинення ядерної діяльності, що дозволило б отримати принаймні кілька років нульової ядерної діяльності — після закінчення терміну перебування на посаді пана Трампа. Пан Ванс заявив у понеділок увечері, що тепер м'яч на боці Тегерана.

"Головне питання відтепер полягає в тому, чи матимуть іранці достатньо гнучкості", — сказав він в ефірі Fox News.

Пан Ванс сказав, що Іран продемонстрував певну гнучкість, але "не просунувся достатньо далеко". Щодо того, чи будуть додаткові переговори, він сказав, що це питання "краще поставити іранцям".

Вимога вивезти уран з Ірану

Ще одним каменем спотикання є вимога США, щоб Іран вивіз з країни 970 фунтів урану, майже збагаченого для використання в бомбах, аби гарантувати, що його ніколи не буде перенаправлено на проект з виробництва бомби. Трамп розглядав можливість відправки наземних військ до Ісфахана для забезпечення безпеки більшої частини високозбагаченого урану, який зберігається глибоко під землею у чомусь схожому на великі резервуари для підводного плавання.

Іранці наполягали на тому, що паливо має залишатися всередині Ірану. Але вони запропонували, як і в Женеві, значно розбавити його, щоб його не можна було використовувати для виробництва ядерної зброї. Це також подовжило б терміни створення бомби. Ризик, звичайно, полягає в тому, що іранці все ще володітимуть паливом і в майбутньому зможуть повторно збагатити його до поточного стану чистоти в 60%, що менше 90%, необхідних для виготовлення зброї.

Частина переговорів, що зараз тривають, стосується вимоги Ірану, щоб Захід розморозив приблизно 6 мільярдів доларів коштів від продажу нафти, які були заблоковані в Катарі через санкції, що датуються першим терміном Трампа.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв про "суттєвий прогрес", але сторони не змогли подолати ключові розбіжності щодо ядерної програми та санкцій.

