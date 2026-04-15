Світ Війна США та Ізраїлю проти Ірану
"Завершена": Трамп заявив, що не планує відновлювати війну в Ірані, — Fox News (відео)
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не збирається відновлювати військову операцію проти Ірану.
Війна нібито завершена, навела слова Трампа журналістка Fox News Марії Бартіромо після інтерв'ю з очільником Білого дому.
"Я запитала його, чи війна завершена, і він відповів: "Завершена", — розповіла Бартіромо.
Саме інтерв'ю з Дональдом Трампо Fox News має оприлюднити завтра.
Окрім війни з Іраном, за словами журналістки, Трамп багато говорив про економіку та НАТО.
Нагадаємо, 14 квітня Джей Ді Венс заговорив про прогрес на переговорах з Іраном.
13 квітня видання Axios оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Іран та США продовжать перемовини про завершення війни.