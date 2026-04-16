"Стане десятою завершеною війною": Трамп заявив про перемир'я між Ізраїлем і Ліваном на 10 днів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і Ліван погодилися на 10-денне перемир’я. Воно має стати першим кроком до досягнення довготривалого миру між країнами.

Дональд Трамп у Truth Social заявив, що провів переговори з президентом Лівану Джозефом Ауном та прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. За його словами, сторони домовилися розпочати 10-денне перемир’я, яке має стати кроком до досягнення миру між державами.

"Ці два лідери погодилися, що для досягнення миру між їхніми країнами вони офіційно розпочнуть 10-денне перемир’я о 17:00 за східним часом", — написав Трамп.

Він також зазначив, що зустріч представників Ізраїлю та Лівану відбулася у Вашингтоні вперше за 34 роки за участі державного секретаря США Марко Рубіо.

"У вівторок ці дві країни вперше за 34 роки зустрілися тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, разом із нашим видатним державним секретарем Марко Рубіо. Я доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу та державному секретарю Рубіо разом із головою Об’єднаного комітету начальників штабів Даном Кейном працювати з Ізраїлем і Ліваном, щоб досягти тривалого миру ", — додав він.

Він також підкреслив, що вже має досвід у врегулюванні міжнародних конфліктів і назвав цю ініціативу своєю «десятою війною», яку він прагне завершити.

"Для мене було честю завершити дев’ять війн у різних частинах світу, і ця стане моєю десятою. Давайте зробимо це!" — підсумував він.

Нагадаємо, що після укладення перемир’я між США, Ізраїлем та Іраном у квітні 2026 року Тегеран заявив про його порушення з боку Ізраїлю. Іранська сторона стверджувала, що удари по об’єктах у регіоні, зокрема Лівані, суперечать умовам домовленостей. Також у Тегерані наголошували, що атаки підривають будь-які шанси на стабілізацію ситуації.

Раніше ми також інформували, що Ізраїль завдав близько 100 ударів по території Лівану в межах масштабної військової операції проти "Хезболли". Під обстріли потрапили командні центри, інфраструктура та об’єкти, пов’язані з ракетними системами угруповання. Ці дії стали однією з причин ескалації напруження в регіоні на тлі спроб домовитися про перемир’я.