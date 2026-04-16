"Станет десятой завершенной войной": Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ливаном на 10 дней

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан согласились на 10-дневное перемирие. Оно должно стать первым шагом к достижению долговременного мира между странами.

Дональд Трамп в Truth Social заявил, что провел переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, стороны договорились начать 10-дневное перемирие, которое должно стать шагом к достижению мира между государствами.

"Эти два лидера согласились, что для достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное перемирие в 17:00 по восточному времени", — написал Трамп.

Он также отметил, что встреча представителей Израиля и Ливана состоялась в Вашингтоне впервые за 34 года при участии государственного секретаря США Марко Рубио.

"Во вторник эти две страны впервые за 34 года встретились здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, вместе с нашим выдающимся государственным секретарем Марко Рубио. Я поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу и государственному секретарю Рубио вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Даном Кейном работать с Израилем и Ливаном, чтобы достичь длительного мира", — добавил он.

Он также подчеркнул, что уже имеет опыт в урегулировании международных конфликтов и назвал эту инициативу своей "десятой войной", которую он стремится завершить.

"Для меня было честью завершить девять войн в разных частях света, и эта станет моей десятой. Давайте сделаем это!" — подытожил он.

Напомним, что после заключения перемирия между США, Израилем и Ираном в апреле 2026 года Тегеран заявил о его нарушении со стороны Израиля. Иранская сторона утверждала, что удары по объектам в регионе, в частности Ливане, противоречат условиям договоренностей. Также в Тегеране отмечали, что атаки подрывают любые шансы на стабилизацию ситуации.

Ранее мы также информировали, что Израиль нанес около 100 ударов по территории Ливана в рамках масштабной военной операции против "Хезболлы". Под обстрелы попали командные центры, инфраструктура и объекты, связанные с ракетными системами группировки. Эти действия стали одной из причин эскалации напряжения в регионе на фоне попыток договориться о перемирии.