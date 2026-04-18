Иран обстрелял два торговых судна после очередного закрытия Ормузского пролива, — СМИ (фото)

Два торговых судна, которые проходили через Ормузский пролив, сообщили об открытии огня со стороны иранских силовиков. Ранее Иран сообщил о повторном закрытии морского пути.

Сейчас состояние судов остается неизвестным, как и судьба их экипажей после огневого контакта. Об этом сообщает Reuters со ссылками на источники.

Три собеседника СМИ в сфере морской безопасности и судоходства подтвердили факт осуществления такой атаки. Также источники подтверждают, что некоторые торговые суда получили радиосообщение от ВМС Ирана о повторном закрытии пролива.

Факт атаки подтвердили представители UKMTO Фото: UKMTO

"Ранее морские трекеры зафиксировали конвой из восьми танкеров, проходивший через пролив — это стало первым масштабным движением судов с тех пор, как семь недель назад началась американо-израильская война против Ирана", — пишут журналисты.

СМИ также обращают внимание на недавнее заявление лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. В своем обращении он заявил, что иранский флот готов нанести своим врагам "новые горькие поражения".

Сейчас состояние судов и наличие пострадавших лиц на них остается неизвестным. В то же время иранские власти не прокомментировали факт атаки, но ранее подтвердили факт закрытия судоходного маршрута.

Блокада Ормузского пролива — что известно

17 апреля МИД Ирана подтвердил возобновление судоходства через этот маршрут. Главным фактором его реализации стало заключение временного прекращения огня между Ливаном и Израилем.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что американцы продолжат блокаду иранских морских портов. Глава Белого дома считает, что действие этих мер продлится до заключения полного мирного соглашения между сторонами.

В ответ Тегеран обвинил во лжи лидера США. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф отмечает тот факт, что президент США постоянно озвучивает ложь, которая ему "не поможет достичь успехов" на поле боя или в переговорах между сторонами.