Іран обстріляв два торговельних судна після чергового закриття Ормузької протоки, — ЗМІ (фото)

Два торговельних судна, які проходили через Ормузьку протоку, повідомили про відкриття вогню з боку іранських силовиків. Раніше Іран повідомив про повторне закриття морського шляху.

Наразі стан суден залишається невідомим, як і доля їх екіпажів після вогневого контакту. Про це повідомляє Reuters з посиланнями на джерела.

Три співрозмовники ЗМІ в сфері морської безпеки та судноплавства підтвердили факт здійснення такої атаки. Також джерела підтверджують, що деякі торговельні судна отримали радіоповідомлення від ВМС Ірану про повторне закриття протоки.

Факт атаки підтвердили представники UKMTO Фото: UKMTO

"Раніше морські трекери зафіксували конвой із восьми танкерів, що проходив протокою — це стало першим масштабним рухом суден відтоді, як сім тижнів тому розпочалася американо-ізраїльська війна проти Ірану", — пишуть журналісти.

ЗМІ також звертають увагу на нещодавню заяву лідера Ірану Моджтаби Хаменеї. У своєму зверненні він заявив, що іранський флот готовий завдати своїм ворогам "нових гірких поразок".

Наразі стан суден і наявність постраждалих осіб на них залишається невідомим. Водночас іранська влада не прокоментувала факт атаки, але раніше підтвердила факт закриття судоходного маршруту.

Блокада Ормузької протоки — що відомо

17 квітня МЗС Ірану підтвердив поновлення судноплавства через цей маршрут. Головним фактором його реалізації стало укладення тимчасового припинення вогню між Ліваном та Ізраїлем.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що американці продовжать блокаду іранських морських портів. Очільник Білого дому вважає, що дія цих заходів триватиме до укладення повної мирної угоди між сторонами.

У відповідь Тегеран звинуватив в брехні лідера США. Спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф відзначає той факт, що президент США постійно озвучує брехню, яка йому "не допоможе досягнути успіхів" на полі бою чи у переговорах між сторонами.