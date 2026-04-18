Сім неправдивих заяв за годину: в Ірані звинуватили Трампа у "брехні" щодо війни та Ормузької протоки

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф різко розкритикував президента США Дональда Трампа після низки заяв щодо конфлікту на Близькому Сході, які той зробив останнім часом.

Мохаммад Багер Галібаф заявив, що Трамп щонайменше сім разів нібито озвучив брехню, яка йому ніяким чином не допоможе досягнути успіхів на полі бою чи у переговорах між сторонами. Про це він написав у ніч на 18 квітня на своїй сторінці у мережі X.

"Президент Сполучених Штатів за одну годину висловив сім тверджень, і всі сім виявилися неправдивими. Цією брехнею вони не виграли війну, і на переговорах вони, безсумнівно, теж нічого не досягнуть", — зауважив Галібаф.

За його словами, у випадку, якщо блокада триватиме, Ормузька протока залишатиметься закритою. Проходження через неї відбуватиметься за "визначеним маршрутом" та з "дозволу Ірану", а правила проходження суден визначатимуться "на місці", а не у соціальних мережах.

Посадовець не став уточнювати, які саме заяви Трампа нібито виявилися неправдивими. CNN згадує, що напередодні глава Білого дому заявляв, що блокада іранських портів з боку США буде припинена, щойно "буде підписано угоду", і висловив упевненість у тому, що угода вже близько.

Він також запевняв, що мирна угода з Іраном нібито передбачатиме взяття США під контроль ядерних матеріалів цієї країни.

Заява спікера парламенту Ірану пролунала на тлі даних, які отримали CNN, про те, що делегації США та Ірану мають провести переговори в Пакистані в понеділок, як заявили у Тегерані. Вашингтон цих даних не підтвердив.

Нагадаємо, Трамп у коментарі CBS News заявив, що США та Іран спільно вивезуть збагачений уран до Штатів.

17 квітня видання Axios оприлюднило деталі мирної угоди: стало відомо, за що США готові дати Ірану 20 мільярдів доларів.