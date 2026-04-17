За що США готові дати Ірану $20 млрд: спливли деталі таємної угоди, — Axios

Якщо Тегеран відмовиться від запасів збагаченого урану, США обіцяють розблокувати $20 мільярдів іранських активів.

Такий пункт є в тристорінковому плані припинення війни, пише Axios із посиланням на двох американських чиновників і два додаткових джерела, знайомих із ходом переговорів.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що на вихідних відбудеться другий раунд переговорів між іранцями та американцями. Найімовірніше, він відбудеться в Ісламабаді 19 квітня, оскільки Пакистан виступає посередником у переговорах за підтримки Єгипту і Туреччини.

На думку аналітиків, ця угода має свої вигоди для кожної зі сторін. Так, Трамп хоче, щоб Іран не міг отримати доступ до запасів збагаченого урану, що налічує майже 2000 кг, похованих у його підземних ядерних об'єктах, зокрема, до 450 кг, збагаченого до 60% чистоти.

Іранцям же дуже потрібні гроші.

Тому сторони ведуть переговори про те, що станеться із запасами і яка частина іранських активів буде розморожена. Вони також обговорюють умови, на яких Іран міг би використовувати ці гроші.

На більш ранньому етапі переговорів США були готові виділити Ірану $6 мільярдів на закупівлю продовольства, медикаментів та інших гуманітарних товарів. Іранці вимагали $27 мільярдів. Остання сума, обговорювана США та Іраном, становить $20 мільярдів.

Тим часом США зажадали від Ірану згоди на постачання всіх своїх ядерних матеріалів до США, тоді як іранці погодилися лише на їхнє "зниження якості" всередині Ірану.

У рамках компромісної пропозиції, яку зараз обговорюють, частину високозбагаченого урану відправлять у третю країну, не обов'язково у США, а частину знизять в Ірані під міжнародним контролем.

В останньому раунді переговорів США вимагали від Ірану згоди на 20-річний мораторій. Іран запропонував п'ятирічний. Посередники все ще намагаються подолати розбіжності. Передбачається, що Ірану дозволять мати ядерні дослідні реактори для виробництва медичних ізотопів, але він зобов'язується, що всі його ядерні об'єкти будуть знаходитися над землею. Наявні підземні об'єкти залишаться непрацездатними.

Меморандум про взаєморозуміння також стосується Ормузької протоки, хоча, за словами джерел, з цього питання все ще існують значні прогалини. Неясно, чи стосується меморандум балістичних ракет Ірану і його підтримки регіональних угруповань.

Нагадаємо, 17 квітня Іран заявив про відкриття Ормузької протоки. Після цього повідомлення ціна на нафту почала падати.

Зі свого боку Дональд Трамп має намір і далі блокувати іранські порти.