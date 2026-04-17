За что США готовы дать Ирану $20 млрд: всплыли детали тайного соглашения, — Axios

Если Тегеран откажется от запасов обогащенного урана, США обещают разблокировать $20 миллиардов иранских активов.

Такой пункт есть в трехстраничном плане прекращения войны, пишет Axios со ссылкой на два американских чиновника и два дополнительных источника, знакомых с ходом переговоров.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что на выходных состоится второй раунд переговоров между иранцами и американцами. Вероятнее всего, он пройдет в Исламабаде 19 апреля, поскольку Пакистан выступает посредником в переговорах при поддержке Египта и Турции.

По мнению аналитиков, эта сделка имеет свои выгоды для каждой из сторон. Так, Трамп хочет, чтобы Иран не мог получить доступ к запасам обогащенного урана, насчитывающим почти 2000 кг, захороненным в его подземных ядерных объектах, в частности, к 450 кг, обогащенного до 60% чистоты.

Иранцам же очень нужны деньги.

Поэтому стороны ведут переговоры о том, что произойдет с запасами и какая часть иранских активов будет разморожена. Они также обсуждают условия, на которых Иран мог бы использовать эти деньги.

На более раннем этапе переговоров США были готовы выделить Ирану $6 миллиардов на закупку продовольствия, медикаментов и других гуманитарных товаров. Иранцы требовали $27 миллиардов. Последняя сумма, обсуждаемая США и Ираном, составляет $20 миллиардов.

Тем временем США потребовали от Ирана согласия на поставку всех своих ядерных материалов в США, в то время как иранцы согласились лишь на их "снижение качества" внутри Ирана.

В рамках компромиссного предложения, которое сейчас обсуждается, часть высокообогащенного урана будет отправлена ​​в третью страну, не обязательно в США, а часть будет снижена в Иране под международным контролем.

В последнем раунде переговоров США потребовали от Ирана согласия на 20-летний мораторий. Иран предложил пятилетний. Посредники все еще пытаются преодолеть разногласия. Предполагается, что Ирану разрешат иметь ядерные исследовательские реакторы для производства медицинских изотопов, но он обязуется, что все его ядерные объекты будут находиться над землей. Существующие подземные объекты останутся неработоспособными.

Меморандум о взаимопонимании также касается Ормузского пролива, хотя, по словам источников, по этому вопросу все еще существуют значительные пробелы. Неясно, относится ли меморандум к баллистическим ракетам Ирана и его поддержке региональных группировок.

Напомним, 17 апреля Иран заявил об открытии Ормузского пролива. После этого сообщения цена на нефть начала падать.

В свою очередь Дональд Трамп намерен и дальше блокировать иранские порты.