Рекордное падение за месяц: как изменились цены на нефть после открытия Ормузского пролива

17 апреля МИД Ирана объявил об открытии Ормузского пролива. После этого стоимость нефти начала существенно снижаться.

В частности, впервые за месяц цены опустились ниже 90 долларов за баррель. Об этом говорится на сайте TradingView.

Менее чем за час цена на Brent Crude Oil снизилась с 95 до 88 долларов за баррель. Всего в течение дня цена на нефть снизилась с 98 до 88 долларов.

Изменение цен на нефть Фото: Скриншот

При этом последний раз цена за баррель нефти опускалась ниже 90 долларов еще 11 марта.

Изменение цен на нефть за месяц Фото: Скриншот

Другая марка нефти, US Crude Oil Spot снизилась еще больше — до 85 долларов.

Изменение цен на нефть Фото: Скриншот

Дональд Трамп отреагировал на разблокирование Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за решение разблокировать Ормузский пролив.

"Иран только что объявил, что Иранский пролив полностью открыт и готов к полному проходу. Спасибо!" — заявил Трамп.

Відео дня

При этом он назвал Ормузский пролив проливом Ирана.

Пост Дональда Трампа Фото: Clash Report

17 апреля стало известно, что Иран в рамках прекращения огня в Ливане принял решение об открытии Ормузского пролива для судов.

Блокировка Ормузского пролива — что известно

Ранее Фокус рассказывал, чего лишается мир из-за двойной блокады Ормузского пролива.

Напомним, что США привлекли не менее 15 военных кораблей к операции по блокаде Ормузского пролива. Среди них — авианосец, эсминцы с управляемыми ракетами и десантные корабли, которые приблизились примерно на 200 км к берегам Ирана.

Ранее мы также информировали, что президент США Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ормузского пролива после провала переговоров с Ираном. Он поручил ВМС США перехватывать суда, которые будут пытаться войти или выйти из этого маршрута, а также задерживать корабли, платящие Ирану за транзит.

Перед этим Трамп предупредил о возможности блокировки Ормузского пролива из-за несогласия Тегерана с условиями Вашингтона. В ответ появилось заявление иранского политика, который заверил, что КСИР ответит и благодаря этому вырастут цены на нефть во всём мире.

Напоминаем, медиа The Washigton Post рассказало, как совместные действия Китая и Ирана разрушают экономику США.