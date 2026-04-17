Рекордне падіння за місяць: як змінилися ціни на нафту після відкриття Ормузької протоки

17 квітня МЗС Ірану оголосило про відкриття Ормузької протоки. Після цього вартість нафти почала суттєво знижуватися.

Зокрема, вперше за місяць ціни опустилися нижче 90 доларів за барель. Про це йдеться на сайті TradingView.

Менш ніж за годину ціна на Brent Crude Oil знизилася з 95 до 88 доларів за барель. Загалом впродовж дня ціна на нафту знизилася з 98 до 88 доларів.

При цьому востаннє ціна за барель нафти опускалася нижче 90 доларів ще 11 березня.

Інша марка нафти, US Crude Oil Spot знизилася ще більше — до 85 доларів.

Дональд Трамп відреагував на розблокування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп подякував Ірану за рішення розблокувати Ормузьку протоку.

"Іран щойно оголосив, що Іранська протока повністю відкрита та готова до повного проходу. Дякуємо!"— заявив Трамп.

При цьому він назвав Ормузьку протоку протокою Ірану.

17 квітня стало відомо, що Іран в межах припинення вогню у Лівані ухвалив рішення про відкриття Ормузької протоки для суден.

Блокування Ормузької протоки — що відомо

Раніше Фокус розповідав, чого позбавляється світ через подвійну блокаду Ормузької протоки.

Нагадаємо, що США залучили щонайменше 15 військових кораблів до операції з блокади Ормузької протоки. Серед них — авіаносець, есмінці з керованими ракетами та десантні кораблі, які наблизилися приблизно на 200 км до берегів Ірану.

Раніше ми також інформували, що президент США Дональд Трамп оголосив про початок морської блокади Ормузької протоки після провалу переговорів з Іраном. Він доручив ВМС США перехоплювати судна, які намагатимуться увійти або вийти з цього маршруту, а також затримувати кораблі, що платять Ірану за транзит.

Перед цим Трамп попередив про можливість блокування Ормузької протоки через незгоду Тегерану з умовами Вашингтона. У відповідь з'явилась заява іранського політика, який запевнив, що КВІР відповість і завдяки цьому зростуть ціни на нафту в усьому світі.

Нагадуємо, медіа The Washigton Post розповіло, як спільні дії Китаю та Ірану руйнують економіку США.