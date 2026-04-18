Семь ложных заявлений за час: в Иране обвинили Трампа во "лжи" относительно войны и Ормузского пролива

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф резко раскритиковал президента США Дональда Трампа после ряда заявлений относительно конфликта на Ближнем Востоке, которые тот сделал в последнее время.

Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Трамп по меньшей мере семь раз якобы озвучил ложь, которая ему никак не поможет достичь успехов на поле боя или в переговорах между сторонами. Об этом он написал в ночь на 18 апреля на своей странице в сети X.

"Президент Соединенных Штатов за один час высказал семь утверждений, и все семь оказались ложными. Этой ложью они не выиграли войну, и на переговорах они, несомненно, тоже ничего не достигнут", — заметил Галибаф.

По его словам, в случае, если блокада будет продолжаться, Ормузский пролив будет оставаться закрытым. Прохождение через него будет происходить по "определенному маршруту" и с "разрешения Ирана", а правила прохождения судов будут определяться "на месте", а не в социальных сетях.

Чиновник не стал уточнять, какие именно заявления Трампа якобы оказались ложными. CNN вспоминает, что накануне глава Белого дома заявлял, что блокада иранских портов со стороны США будет прекращена, как только "будет подписано соглашение", и выразил уверенность в том, что сделка уже близко.

Он также уверял, что мирное соглашение с Ираном якобы будет предусматривать взятие США под контроль ядерных материалов этой страны.

Заявление спикера парламента Ирана прозвучало на фоне данных, которые получили CNN, о том, что делегации США и Ирана должны провести переговоры в Пакистане в понедельник, как заявили в Тегеране. Вашингтон этих данных не подтвердил.

Напомним, Трамп в комментарии CBS News заявил, что США и Иран совместно вывезут обогащенный уран в Штаты.

17 апреля издание Axios обнародовало детали мирного соглашения: стало известно, за что США готовы дать Ирану 20 миллиардов долларов.