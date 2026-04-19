Війна в Ірані може поновитися: Трамп скликав засідання в оперативному штабі Білого дому, — Axios

У суботу, 18 квітня, президент США Дональд Трамп скликав засідання в оперативному штабі Білого дому, оскільки криза на Близькому Сході почала загострюватися.

Трамп був змушений скликати засідання через загрострення ситуації довкола Ормузької протоки, а також напружених переговорів, що тривають з Іраном. Про це повідомило видання Axios з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Це відбулося на тлі, коли ситуація з Іраном опинилася на критичній стадії. Перемир'я має закінчитися вже через три дні, однак досі не було визначено нової дати переговорів між американською та іранською делегаціями.

Високопоставлений посадовець США розповів медіа, що якщо скоро не станеться прориву у переговорах між сторонами, війна в Ірані може поновитися вже найближчим часом.

Відео дня

Представник розкрив, що на засіданні оперативного штабу був присутній зокрема віцепрезидент США Джей Ді Венс. Очікується, що він приєднається до нового раунду переговорів з Тегераном, в якому також візьмуть участь держсекретар США Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, а також міністр фінансів Скотт Бессент.

Також на цю зустріч закликали главу адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз, посланенця Трампа Стіва Віткоффа, директора ЦРУ Джона Ратліффа та голову Об'єднаного комітету начальників штабів Дена Кейна.

Джерело, обізнане з цим питанням, нова криза довкола Ормузької протоки виникла, коли сторони нібито змогли просунутися у питаннях іранського збагаченого урану.

Водночас Трамп заявив, що до кінця дня дізнається, чи просуваються сторони у питаннях досягнення угоди.

Нагадаємо, 18 квітня агентство Reuters повідомило, що Іран обстріляв два торговельних судна після чергового закриття Ормузької протоки.

Також напередодні видання CBS News повідомляло, що США разом з Іраном вивозитимуть збагачений уран до Штатів, заявив Трамп.