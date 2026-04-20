Дістало пробоїну: США взяли на абордаж іранське судно в Ормузькій протоці (відео)

На 52 день війни в Ірані морські піхотинці США захопили вантажне судно, коли воно намагалося пройти блокаду і попрямувати до іранського порту недалеко від Ормузької протоки. І Дональд Трамп уже заявив, що амеркіанці відкрили вогонь по кораблю, коли команда відмовилася підкоритися.

Есмінець USS Spruance відкрив вогонь по вантажному судну Touska. На відео чути, як американський військовий корабель попереджає команду судна про необхідність покинути машинне відділення, оскільки воно ось-ось піддасться "обстрілу", повідомляє Sky News.

Цей інцидент став черговим осередком напруженості між США та Іраном цими вихідними. Учора Іран скасував своє рішення про відновлення роботи Ормузької протоки, а раніше Тегеран відкинув другий раунд мирних переговорів зі США, як повідомляють іранські державні ЗМІ. Тим часом президент США підтвердив захоплення судна, заявивши, що іранський корабель "отримав пробоїну", коли відмовився підкоритися вимогам.

На минулих вихідних стало відомо, що Ормузьку протоку знову перекрито Іраном. У Тегерані попередили, що цей водний шлях залишиться закритим доти, доки не буде знято блокаду США. Іранські катери обстрілювали судна, які намагалися пройти через протоку, щонайменше чотири напади було скоєно на торгові судна, серед яких був французький корабель компанії CMA CGM.

Оскільки Ормузьку протоку тепер блокують не тільки іранці, а й американці, Іран заявив, що США порушили двотижневу угоду про припинення вогню. А спікер іранського парламенту Мохаммед Багер Галібаф назвав блокаду "дурним і безглуздим рішенням".

Блокада спрямована проти суден усіх країн, що входять до іранських портів і прибережних районів або виходять із них, включно з усіма іранськими портами в Перській затоці та Оманській затоці.

Раніше американські військові попереджали, що будь-які судна, які намагатимуться прорвати блокаду, будуть затримані та конфісковані.

Підсумком цього став абордаж судна Touska, яке прямувало з Китаю до Ірану. Іран попередив, що "незабаром вживе заходів у відповідь".

У заяві захоплення американськими військовими судна "Тоуска" під іранським прапором було названо "морським і збройним пограбуванням".

Під час операції іранські сили атакували за допомогою безпілотників кілька американських військових кораблів.

При цьому в Пакистані продовжують готуватися до другого раунду переговорів США та Ірану, від яких Тегеран уже відмовився. Дональд Трамп знову збирався відправити в Ісламабад свого віцепрезидента Джей Ді Венса. Президент США знову почав погрожувати "вивести з ладу" іранські електростанції та мости, якщо іранський режим не досягне угоди про припинення війни. Термін дії перемир'я швидко наближається, і Трамп попереджає, що може не продовжити його після 22 квітня.

Нагадаємо, 18 квітня, президент США Дональд Трамп скликав засідання в оперативному штабі Білого дому, оскільки криза на Близькому Сході почала загострюватися.

До цього Трамп заявляв, що США разом з Іраном будуть вивозити збагачений уран у Штати. У Тегерані цього не підтверджували.