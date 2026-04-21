Переговори зі США вже завтра: Іран обстріляв круїзні лайнери в Ормузькій протоці

Після того, як 18 квітня Тегеран знову закрив протоку, десятки кораблів опинилися в заручниках. Серед них і круїзні лайнери, з яких евакуювали пасажирів.

Кілька суден повідомили про те, що по них відкрили вогонь, тоді як інші заявили, що їм повідомили про закриття протоки, і вони були змушені відмовитися від спроб вийти з Перської затоки. До британської організації з моніторингу морських торговельних операцій (UKMTO) надійшли повідомлення про серію інцидентів, що сталися минулими вихідними, пише Maritime-Executive.

Непізнаний контейнеровоз повідомив про влучання снаряда в нього під час плавання за 25 морських миль на північний схід від Оману в Ормузькій протоці. У повідомленні йдеться, що контейнери було пошкоджено, але пожежі не було, і екіпаж не постраждав.

Цей інцидент стався після того, як невпізнаний танкер також повідомив про напад. Два катери Корпусу вартових ісламської революції наблизилися до танкера і відкрили вогонь, не встановивши зв'язку по УКХ-радіо і не вступивши в конфлікт. Екіпаж і судно не зазнали пошкоджень.

UKMTO також отримала повідомлення від круїзного судна про вибухи поруч із ним. Учора два круїзних судна компанії Celestyal Cruises благополучно вийшли з Перської затоки. Два круїзних судна німецької групи TUI, Mein Schiff 4 і Mein Schiff 5, разом з MSC Euribia компанії MSC Cruises, відображалися в AIS як такі, що йдуть разом в оманських водах під час виходу з Перської затоки. Загалом п'ять круїзних суден намагалися покинути Перську затоку. Неясно, чи увінчалися ці спроби успіхом. Усім суднам вдалося евакуювати пасажирів, але незрозуміло, що різні круїзні компанії зробили зі своїми екіпажами. Компанія TUI повідомила, що репатріювала екіпажі зі своїх двох суден, залишивши на борту лише мінімальну кількість членів екіпажу.

Іранські офіційні особи звинуватили Сполучені Штати в порушенні режиму припинення вогню і переговорів. Тегеран заявив, що протока буде відкрита для всього судноплавства до кінця періоду припинення вогню. Сьогодні вони оголосили, що, оскільки Сполучені Штати продовжують блокувати їхні судна і порти, протоку буде негайно закрито.

В останніх повідомленнях, вочевидь, що виходять від прихильників жорсткої лінії в Ірані, йшлося про те, що вони продовжать встановлювати тотальний контроль і вимагати від усіх суден отримання дозволу від Берегової охорони Ірану, а також піддавати судна перевіркам. Іран також повідомив про свій намір стягувати плату за прохід усіх суден через протоку.

Примітно, але всі ці події відбуваються на тлі заяв США про те, що мирні переговори з Іраном відбудуться в Пакистані, а високопоставлений іранський чиновник заявив, що Тегеран розглядає можливість приєднання до переговорів, але зберігаються "значні перешкоди і невизначеність", оскільки наближається кінець перемир'я.

Двотижневе перемир'я у війні в Ірані закінчується 22 квітня. І, незважаючи на те, що Іран раніше виключив можливість другого раунду переговорів цього тижня, пакистанське джерело, що бере участь в обговореннях, повідомило Reuters, що є підстави для відновлення переговорів.

"Справи просуваються вперед, і переговори заплановані на завтра", — повідомило джерело у вівторок на умовах анонімності, додавши, що президент США Дональд Трамп може бути присутнім особисто або віртуально, якщо угоду буде підписано. В Ісламабад, як і вперше, приїде віце-президент США Джей Ді Венс.

Нагадаємо, пакистанські, єгипетські та турецькі посередники закликали іранців прибути на зустріч. Іранська команда чекала на "зелене світло" від верховного лідера Моджтаби Хаменеї — воно надійшло в понеділок увечері. Очікується, що посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер також прибудуть в Ісламабад для переговорів.

Раніше ми також інформували, що військові США захопили іранське вантажне судно в районі Ормузької протоки після попереджень і обстрілу машинного відділення.