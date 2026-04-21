Тегеран дал разрешение на переговоры с США: решение верховного лидера Ирана, — Axios

Иран согласился направить делегацию на переговоры с США после одобрения верховного лидера. Это открывает возможность для деэскалации конфликта на фоне завершения режима прекращения огня. В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс готовится срочно вылететь в Исламабад.

Ожидается, что вице-президент Вэнс отправится в Исламабад во вторник утром для переговоров с Ираном относительно возможного соглашения о прекращении войны, сообщили Axios 21 апреля.

Вэнс прибудет в Пакистан на грани окончания срока действия соглашения о прекращении огня. Президент Трамп угрожал начать новую кампанию бомбардировок иранских мостов и электростанций, если соглашения не удастся достичь.

Хотя полномасштабная сделка в такие сжатые сроки будет сложной, Трамп также может согласиться на продление срока, если будут признаки прогресса. Трамп фактически уже добавил один день. Хотя две недели, согласованные в условиях прекращения огня, закончатся во вторник, он заявил в понедельник, что крайний срок — вечер среды.

Белый дом весь понедельник ждал сигнала из Тегерана о том, что он направит свою переговорную группу в Исламабад. Иранцы медлят на фоне очевидного давления со стороны Корпуса стражей исламской революции на переговорщиков, чтобы те придерживались более твердой позиции: никаких переговоров без прекращения блокады США.

Пакистанские, египетские и турецкие посредники призвали иранцев прибыть на встречу. Иранская команда ждала зеленый свет от верховного лидера — он поступил в понедельник вечером. Ожидается, что посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также прибудут в Исламабад для переговоров.

Напомним, что в Иране заявили об отказе передавать свои запасы обогащенного урана Соединенным Штатам. Представитель МИД Эсмаил Багаеи подчеркнул, что эти ресурсы "не будут переданы никуда" и имеют стратегическое значение для государства.

Ранее мы также информировали, что военные США захватили иранское грузовое судно в районе Ормузского пролива после предупреждений и обстрела двигателя. Операцию провели силы ВМС США в рамках морской блокады, а судно Touska заподозрили в перевозке товаров двойного назначения.