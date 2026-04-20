"Наш уран священен, как и наша земля": Иран заявил, что не отдаст свои запасы США

Иран исключил любую передачу или разбавление своих запасов обогащенного урана в ходе текущих или прошлых переговоров с США.

Представитель Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи заявил, что позиция Тегерана заключается в том, чтобы сохранить свои ядерные достижения внутри страны. Более того, пресс-секретарь министра иностранных дел Ирана сообщил, что передача запасов обогащенного урана США не обсуждалась, хоть Дональд Трамп заявлял обратное, сообщает Iran Intl.

"Ни на одном этапе нынешних или предыдущих переговоров не обсуждалась передача запасов обогащенного урана Ирана Соединенным Штатам или какой-либо другой стране. Поскольку наша земля священна и важна для нас, обогащенный уран также имеет для нас важное значение", — сказал он.

Он также отверг предложения о разбавлении урана.

"Наша земля так же священна, как и наш уран", — сказал Багаи, добавив, что к национальным достояниям следует относиться с таким же уважением, как и к жизням граждан.

Он заявил, что иранская ядерная программа отражает многолетние усилия отечественных ученых и не будет заброшена.

"Ядерные знания — результат усилий иранцев", — сказал он, добавив, что если бы они не были ценными, противники не стали бы пытаться ограничить их распространение посредством давления и конфликтов. Багаи заявил, что Иран продолжит защищать свой ядерный потенциал.

При этом президент США 17 апреля заявлял, что "мы все уладим" и говорил, что "ядерную пыль" извлекут с помощью крупной техники и "вернут" в США.

Иран уже тогда опроверг информацию о том, что он согласился на передачу обогащенного урана Соединенным Штатам.

"Иранский обогащенный уран никуда не будет переправляться; передача урана в Соединенные Штаты для нас не рассматривается", — заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи государственному телевидению.

Трамп заявил, что одной из главных причин войны было предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Иран утверждает, что обогащение урана — процесс, в результате которого, в зависимости от его продолжительности, производится топливо для электростанций и ядерных боеголовок, — предназначено исключительно для мирного гражданского использования.

При этом Дональд Трамп утверждал, что "сделку заключат очень быстро", потому что "у нас с Ираном очень хорошие отношения".

В ответ на сообщение о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность сделки по обмену урана на 20 миллиардов долларов наличными, Трамп заявил: "Это полная ложь. Никаких денег не передается из рук в руки".

Фокус подробно писал о том о чем говорил президент США и какие у него были планы на иранский уран.

В итоге оказалось, что новые переговоры в Исламабаде, Пакистан, не состоятся, так как США начали блокаду Ормузского пролива и захватили иранский корабль. А в Тегеране заявили, что США нарушили перемирие, срок которого истекает 22 апреля.