"Наш уран священний, як і наша земля": Іран заявив, що не віддасть свої запаси США

Іран виключив будь-яку передачу або розведення своїх запасів збагаченого урану під час поточних або минулих переговорів зі США.

Представник Міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї заявив, що позиція Тегерана полягає в тому, щоб зберегти свої ядерні досягнення всередині країни. Ба більше, прессекретар міністра закордонних справ Ірану повідомив, що передачу запасів збагаченого урану США не обговорювали, хоча Дональд Трамп заявляв протилежне, повідомляє Iran Intl.

"На жодному етапі нинішніх або попередніх переговорів не обговорювали передачу запасів збагаченого урану Ірану Сполученим Штатам або будь-якій іншій країні. Оскільки наша земля священна і важлива для нас, збагачений уран також має для нас важливе значення", — сказав він.

Він також відкинув пропозиції про розведення урану.

"Наша земля так само священна, як і наш уран", — сказав Багаї, додавши, що до національних надбань слід ставитися з такою самою повагою, як і до життів громадян.

Він заявив, що іранська ядерна програма відображає багаторічні зусилля вітчизняних учених і не буде закинута.

"Ядерні знання — результат зусиль іранців", — сказав він, додавши, що якби вони не були цінними, противники не стали б намагатися обмежити їхнє поширення за допомогою тиску і конфліктів. Багаї заявив, що Іран продовжить захищати свій ядерний потенціал.

Водночас президент США 17 квітня заявляв, що "ми все владнаємо" і говорив, що "ядерний пил" витягнуть за допомогою великої техніки та "повернуть" у США.

Іран уже тоді спростував інформацію про те, що він погодився на передачу збагаченого урану Сполученим Штатам.

"Іранський збагачений уран нікуди не буде переправлятися; передача урану до Сполучених Штатів для нас не розглядається", — заявив представник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї державному телебаченню.

Трамп заявив, що однією з головних причин війни було запобігання отриманню Іраном ядерної зброї. Іран стверджує, що збагачення урану — процес, унаслідок якого, залежно від його тривалості, виробляється паливо для електростанцій і ядерних боєголовок, — призначене виключно для мирного цивільного використання.

При цьому Дональд Трамп стверджував, що "угоду укладуть дуже швидко", тому що "у нас з Іраном дуже хороші відносини".

У відповідь на повідомлення про те, що Сполучені Штати розглядають можливість угоди з обміну урану на 20 мільярдів доларів готівкою, Трамп заявив: "Це повна брехня. Ніяких грошей не передається з рук у руки".

У підсумку виявилося, що нові переговори в Ісламабаді, Пакистан, не відбудуться, оскільки США почали блокаду Ормузької протоки і захопили іранський корабель. А в Тегерані заявили, що США порушили перемир'я, термін якого закінчується 22 квітня.