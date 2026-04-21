Тегеран дав дозвіл на переговори зі США: рішення верховного лідера Ірану, — Axios

Іран погодився направити делегацію на переговори зі США після схвалення верховного лідера. Це відкриває можливість для деескалації конфлікту на тлі завершення режиму припинення вогню. Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс готується терміново вилетіти до Ісламабаду.

Очікується, що віце-президент Венс вирушить до Ісламабаду у вівторок вранці для переговорів з Іраном щодо можливої ​​угоди про припинення війни, повідомили Axios 21 квітня.

Венс прибуде до Пакистану на межі закінчення терміну дії угоди про припинення вогню. Президент Трамп погрожував розпочати нову кампанію бомбардувань іранських мостів та електростанцій, якщо угоди не вдасться досягти.

Хоча повномасштабна угода у такі стислі терміни буде складною, Трамп також може погодитися на продовження терміну, якщо будуть ознаки прогресу. Трамп фактично вже додав один день. Хоча два тижні, узгоджені в умовах припинення вогню, закінчаться у вівторок, він заявив у понеділок, що крайній термін — вечір середи.

Відео дня

Білий дім весь понеділок чекав сигналу з Тегерана про те, що він направить свою переговорну групу до Ісламабаду. Іранці зволікають на тлі очевидного тиску з боку Корпусу вартових ісламської революції на переговорників, щоб ті дотримувалися більш твердої позиції: жодних переговорів без припинення блокади США.

Пакистанські, єгипетські та турецькі посередники закликали іранців прибути на зустріч. Іранська команда чекала на зелене світло від верховного лідера — воно надійшло в понеділок увечері. Очікується, що посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер також прибудуть до Ісламабаду для переговорів.

Нагадаємо, що в Ірані заявили про відмову передавати свої запаси збагаченого урану Сполученим Штатам. Представник МЗС Есмаїл Багаеї наголосив, що ці ресурси «не будуть передані нікуди» і мають стратегічне значення для держави.

Раніше ми також інформували, що військові США захопили іранське вантажне судно в районі Ормузької протоки після попереджень і обстрілу двигуна. Операцію провели сили ВМС США в межах морської блокади, а судно Touska запідозрили у перевезенні товарів подвійного призначення.