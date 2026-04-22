Перемир'я Трампа не працює: Іран атакував три кораблі в Ормузькій протоці та захопив два

Це сталося після того, як президент США продовжив перемир'я з Іраном. Тепер у Тегерані повідомляють, що два кораблі перебувають під вартою Корпусу вартових ісламської революції, після того, як три судна були атаковані в Ормузькій протоці.

Іранські ЗМІ заявили, що два кораблі MSC Francesca і Epaminondas поставили під загрозу морську безпеку, діючи без необхідних дозволів і "втручаючись у роботу навігаційних систем". Обидва кораблі відправили в порти Ірану, пише Daily Mail.

Цим два контейнеровози зазнали обстрілу в Ормузькій протоці, всього через кілька годин після того, як Дональд Трамп оголосив про продовження режиму припинення вогню. Ще один контейнеровоз, ідентифікований як "Ейфорія", був обстріляний приблизно за вісім морських миль на захід від Ірану під час проходження Ормузької протоки. Судно під ліберійським прапором не зазнало пошкоджень, але зупинилося.

В умовах невизначеності щодо відновлення мирних переговорів в Ісламабаді, перемир'я стає дедалі крихкішим, особливо з огляду на те, що віцепрезидент Джей Ді Венс так і не залишив Вашингтон, а Іран не підтвердив свою участь у переговорах.

22 квітня напруженість ще більше зросла, коли Іран заприсягся завдати "нищівних ударів" по "активах противника, що залишилися в регіоні", якщо бойові дії на Близькому Сході відновляться.

Контейнеровоз "Епамінондас" під ліберійським прапором обстріляли з гранатомета на північний схід від Оману.

Управління морських торговельних операцій Сполученого Королівства (UKMTO) повідомило, що капітан судна заявив про наближення до нього катера Корпусу вартових ісламської революції. За його словами, згодом по судну було відкрито вогонь.

Тегеран заявив, що судна мають запитувати дозвіл на вихід із Перської затоки або вхід до неї через Ормузьку протоку, за маршрутом, яким у мирний час проходить п'ята частина світового експорту нафти і газу, а також інших життєво важливих товарів.

Нагадаємо, військові США захопили іранське вантажне судно в районі Ормузької протоки після попереджень і обстрілу машинного відділення.

А 21 квітня Іран уже обстрілював круїзні лайнери в Ормузькій протоці. Тоді обійшлося без жертв.