США используют украинские технологии для защиты своих авиабаз на Ближнем Востоке, — Reuters

После атак Ирана на базы США, когда были повреждены самолеты и строения, американцы поняли, что их технологии не могут противостоять атакам дронов "Шахед", так что обратились за помощью к украинским специалистам.

По данным пяти источников, знакомых с ситуацией, американские военные в последние недели внедрили украинские технологии противодействия беспилотникам на ключевой американской авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, где от атак иранских дронов погиб как минимум один американский солдат, пишет Reuters.

Атака Ирана на базу Принц Султан в Саудовской Аравии

Развертывание украинской командно-контрольной платформы "Sky Map" на авиабазе имени принца Султана, о котором ранее не сообщалось, свидетельствует о значительном прогрессе украинских вооруженных сил в области беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им, закаленных в боях за четыре года войны с Россией.

В последние недели на базу прибыли украинские военные чиновники для обучения американских военнослужащих работе с системой Sky Map, которая широко используется украинскими военными для обнаружения приближающихся беспилотников, в том числе разработанных в Иране беспилотников Shahed, и для нанесения контратак с помощью перехватчиков.

Поскольку дешевые беспилотники массового производства играют важную роль в войне России против Украины, Пентагон увеличил инвестиции в технологии противодействия беспилотникам. Однако использование украинских технологий на базе Принц Султан, расположенной примерно в 640 километрах от Ирана и подвергавшейся атакам беспилотников и ракет с начала войны , подчеркивает уязвимость американской системы противовоздушной и противоракетной обороны, считают аналитики.

"В системе противовоздушной и противоракетной обороны США по всему миру давно существуют пробелы. Это хорошо известно. Однако проблема до сих пор не решена", — сказал Тимоти Уолтон, старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Hudson Institute.

Эти события произошли спустя месяц после того, как президент Дональд Трамп публично отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского оказать помощь в борьбе с иранскими беспилотниками.

Белый дом и Пентагон перенаправили вопросы в Центральное командование США, которое курирует базу Принц Султан. Центральное командование отказалось от комментариев.

Украинская компания Sky Fortress, владеющая сервисом Sky Map, отказалась от комментариев, как и Офис президента Украины.

В прошлом месяце подразделение Пентагона по борьбе с беспилотниками объявило, что было выделено 350 миллионов долларов на усиление защиты от беспилотников. Адам Шер, представитель подразделения, известного как Объединенная межведомственная оперативная группа 401, заявил, что подразделение предоставляет целый ряд новых технологий, включая датчики, камеры и перехватчики.

"Не существует универсального средства, способного остановить все угрозы со стороны беспилотников", — сказал Шер.

По данным трех источников, знакомых с ситуацией, система Sky Map стала основной платформой управления и контроля, используемой украинскими военными. Этот тип платформы, как правило, представляет собой панель управления с картами и видеопотоками, которая синтезирует данные с радаров и датчиков для обнаружения приближающихся угроз.

Компания Sky Fortress, разработчик Sky Map, была основана в 2022 году украинскими инженерами, связанными с военными, которые, по словам источника, знакомого с компанией, развернули более 10 000 акустических датчиков по всей Украине для обнаружения атак российских беспилотников.

Технологии США оказались не слишком эффективны против иранских "Шахедов"

Sky Map — это одна из новых технологий противодействия беспилотникам, развернутых на базе Принц Султан во время войны. По словам трех источников, знакомых с ситуацией, на базе использовались перехватчики Merops — беспилотники, разработанные американской компанией Project Eagle, поддерживаемой бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом.

По словам источников, на начальном этапе испытаний новых систем противодействия беспилотникам возникли некоторые трудности. Ранее в этом месяце во время испытаний на базе Принца Султана перехватчик беспилотников Merops потерял управление и врезался в туалетный блок на базе. Представитель Шмидта отказался от комментариев.

База Принц Султан до атаки Фото: US Army

В течение нескольких недель после начала войны принц Султан подвергался волнам ударов беспилотников и ракет "Шахед". Один из самолетов ДРЛО E-3 ВВС был уничтожен во время атаки 27 марта. В результате другого удара были повреждены несколько самолетов-заправщиков KC-135. Также была уничтожена палатка, в которой, как предполагается, размещалась радиолокационная система, используемая для поддержки системы противоракетной обороны THAAD.

В число технологий, используемых на базе для защиты от ракетных и беспилотных ударов, входит разработка компании Northrop Grumman (NOC.N), которая называется Forward Area Air Defense (FAAD). Эта платформа впервые была развернута в 1990-х годах и предоставляет данные слежения, помогающие военнослужащим бороться с надвигающимися угрозами, начиная от минометных и ракетных ударов и заканчивая беспилотниками.

Для противодействия атакам беспилотников ближнего радиуса действия на базе в основном использовались беспилотники "Койот" производства RTX (RTX.N). Крылатые дроны, на приобретение которых компания заключила соглашение на 5 миллиардов долларов, в сентябре 2025 года поступили на вооружение армии США и может использоваться как односторонние ударные дроны с боеголовками или с возможностью микроволнового воздействия для выведения из строя электроники в дронах противника.

Напомним, еще в конце марта стало известно, что украинские дроны уже сбивают иранские "Шахеды" на Ближнем Востоке.

США особо не распространялись про потери на Ближнем Востоке, но на базе в Великобритании приземлился американский военный самолет в следах от шрапнели.