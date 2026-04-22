США використовують українські технології для захисту своїх авіабаз на Близькому Сході, — Reuters

Після атак Ірану на бази США, коли було пошкоджено літаки та будівлі, американці зрозуміли, що їхні технології не можуть протистояти атакам дронів "Шахед", тож звернулися по допомогу до українських фахівців.

За даними п'яти джерел, знайомих із ситуацією, американські військові останніми тижнями впровадили українські технології протидії безпілотникам на ключовій американській авіабазі Принц Султан у Саудівській Аравії, де від атак іранських дронів загинув щонайменше один американський солдат, пише Reuters.

Атака Ірану на базу Принц Султан у Саудівській Аравії

Розгортання української командно-контрольної платформи "Sky Map" на авіабазі імені принца Султана, про яке раніше не повідомляли, свідчить про значний прогрес українських збройних сил у галузі безпілотних літальних апаратів і засобів протидії їм, загартованих у боях за чотири роки війни з Росією.

Українські технології використовують на авіабазі США в Саудівській Аравії

Останніми тижнями на базу прибули українські військові посадовці для навчання американських військовослужбовців роботі з системою Sky Map, яка широко використовується українськими військовими для виявлення безпілотників, що наближаються, зокрема розроблених в Ірані безпілотників Shahed, і для нанесення контратак за допомогою перехоплювачів.

Відео дня

Оскільки дешеві безпілотники масового виробництва відіграють важливу роль у війні Росії проти України, Пентагон збільшив інвестиції в технології протидії безпілотникам. Однак використання українських технологій на базі Принц Султан, розташованій приблизно за 640 кілометрів від Ірану, яка зазнавала атак безпілотників і ракет від початку війни, підкреслює вразливість американської системи протиповітряної та протиракетної оборони, вважають аналітики.

"У системі протиповітряної та протиракетної оборони США по всьому світу давно існують прогалини. Це добре відомо. Однак проблему досі не вирішено", — сказав Тімоті Волтон, старший науковий співробітник вашингтонського аналітичного центру Hudson Institute.

Ці події відбулися через місяць після того, як президент Дональд Трамп публічно відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського надати допомогу в боротьбі з іранськими безпілотниками.

Білий дім і Пентагон переспрямували питання до Центрального командування США, яке курирує базу Принц Султан. Центральне командування відмовилося від коментарів.

Українська компанія Sky Fortress, що володіє сервісом Sky Map, відмовилася від коментарів, як і Офіс президента України.

Минулого місяця підрозділ Пентагону з боротьби з безпілотниками оголосив, що було виділено 350 мільйонів доларів на посилення захисту від безпілотників. Адам Шер, представник підрозділу, відомого як Об'єднана міжвідомча оперативна група 401, заявив, що підрозділ надає цілу низку нових технологій, включно з датчиками, камерами і перехоплювачами.

"Не існує універсального засобу, здатного зупинити всі загрози з боку безпілотників", — сказав Шер.

За даними трьох джерел, знайомих із ситуацією, система Sky Map стала основною платформою управління і контролю, яку використовують українські військові. Цей тип платформи, як правило, являє собою панель управління з картами і відеопотоками, яка синтезує дані з радарів і датчиків для виявлення загроз, що наближаються.

Компанія Sky Fortress, розробник Sky Map, була заснована 2022 року українськими інженерами, пов'язаними з військовими, які, за словами джерела, знайомого з компанією, розгорнули понад 10 000 акустичних датчиків по всій Україні для виявлення атак російських безпілотників.

Технології США виявилися не надто ефективними проти іранських "Шахедів"

Sky Map — це одна з нових технологій протидії безпілотникам, розгорнутих на базі Принц Султан під час війни. За словами трьох джерел, знайомих із ситуацією, на базі використовували перехоплювачі Merops — безпілотники, розроблені американською компанією Project Eagle, яку підтримує колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт.

За словами джерел, на початковому етапі випробувань нових систем протидії безпілотникам виникли деякі труднощі. Раніше цього місяця під час випробувань на базі Принца Султана перехоплювач безпілотників Merops втратив керування і врізався в туалетний блок на базі. Представник Шмідта відмовився від коментарів.

База Принц Султан до атаки Фото: US Army

Протягом кількох тижнів після початку війни принц Султан зазнавав хвиль ударів безпілотників і ракет "Шахед". Один із літаків ДРЛО E-3 ВПС був знищений під час атаки 27 березня. Внаслідок іншого удару було пошкоджено кілька літаків-заправників KC-135. Також було знищено намет, у якому, як припускають, розміщувалася радіолокаційна система, використовувана для підтримки системи протиракетної оборони THAAD.

Серед технологій, що використовуються на базі для захисту від ракетних і безпілотних ударів, є розробка компанії Northrop Grumman (NOC.N), яка називається Forward Area Air Defense (FAAD). Цю платформу вперше було розгорнуто в 1990-х роках, вона надає дані стеження, які допомагають військовослужбовцям боротися із загрозами, що насуваються, починаючи від мінометних і ракетних ударів і закінчуючи безпілотниками.

Для протидії атакам дронів ближнього радіусу дії на базі в основному використовувалися безпілотники "Койот" виробництва RTX (RTX.N). Крилаті дрони, на придбання яких компанія уклала угоду на 5 мільярдів доларів, у вересні 2025 року надійшли на озброєння армії США і можуть використовуватися як односторонні ударні дрони з боєголовками або з можливістю мікрохвильового впливу для виведення з ладу електроніки в дронах противника.

Нагадаємо, ще наприкінці березня стало відомо, що українські дрони вже збивають іранські "Шахеди" на Близькому Сході.

США особливо не поширювалися про втрати на Близькому Сході, але на базі у Великій Британії приземлився американський військовий літак у слідах від шрапнелі.