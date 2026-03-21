Есть первые сбития: украинцы уничтожили несколько иранских дронов в Персидском заливе, — BBC (фото)

Украинский оборонно-промышленный комплекс стал главной темой в мировых медиа. Ведь обстрелы со стороны Ирана продемонстрировали, что против беспилотников "Шахед" наиболее действенны украинские дроны и специалисты из Украины.

Первые иранские "Шахеды-136" начали летать в украинском небе с осени 2022 года. Впоследствии их производство локализовали в РФ под названием "Герань-2". Сейчас эти дроны являются основным оружием россияне против украинцев и каждую ночь и ежедневно ВС РФ атакуют дронами украинские города. Операция США "Эпическая ярость" продемонстрировала, что против атак Ирана против его соседей в Персидском заливе, традиционные средства ПВО малоэффективны. Наиболее выгодным, простым и эффективным решением оказалось сбивание специальными зенитными дронами (их же называют перехватчиками), которые придумали и начали в прошлом году массово производить украинские компании. И украинские дроны уже показали себя на Ближнем Востоке, пишет "ВВС Украина".

Украинский дрон-перехватчик Sting и российский "шахед", который он сбил Фото: Соцсети

"Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию "Шахедам" — предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты", — заявил 20 марта Владимир Зеленский.

По данным ВВС, украинские специалисты уже даже осуществили несколько успешных сбитий иранских дронов в одной из стран того региона.

Украинские власти сообщили, что уже получили заявки на поставку дронов от 11 стран и направили на помощь несколько групп своих военных операторов с перехватчиками, общей численностью около 230 человек.

Опрошенные ВВС News Украина производители сказали, что получили десятки коммерческих предложений от стран Персидского залива и Ближнего Востока, а также посредников.

Все они заинтересованы в экспорте украинских дронов-перехватчиков и готовы их купить по более высокой цене, чем на украинском рынке.

Часть производителей отказались от дальнейших переговоров, ссылаясь на письмо СБУ, которое было направлено компаниям в начале марта и в котором шла речь о запрете экспорта оружия на Ближний Восток и о возможной уголовной ответственности за нарушение этого предписания.

Они считают, что именно руководство Украины должно взять ответственность на себя за решение этой ситуации, потому что президент Владимир Зеленский уже публично объявил, что хотел бы видеть не просто покупку оружия, а определенный бартер: Киев передает дроны, а взамен получает дефицитные ракеты к системам Patriot.

Другие производители уже зашли в официальную процедуру получения разрешения на экспорт своей продукции.

Известно, что двое из крупных производителей дронов-перехватчиков уже подали соответствующие заявки в межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Их должна сначала рассмотреть комиссия, а затем утвердить Государственная служба по экспортному контролю (ГСЭК).

Почему украинские дроны так популярны — в чем проблема с другими средствами ПВО

Война с Ираном показала, что мобильные огневые группы, зенитно-ракетные комплексы и другие "традиционные" средства ПВО малоэффективны против иранских БПЛА, или слишком дороги. Ведь стоимость ударного БПЛА колеблется от 30 до 100 тысяч долларов, а у Ирана их десятки тысяч.

А дроны-перехватчики имеют цену около 1-2 тысяч долларов в зависимости от комплектации, что гораздо дешевле, чем ракета к Patriot, которая стоит от 3 млн долларов.

Напомним, ранее стало известно, что Украина развернула подразделения перехвата дронов для защиты критической и гражданской инфраструктуры в пяти странах Ближнего Востока.

