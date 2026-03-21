Є перші збиття: українці знищили декілька іранських дронів у Перській затоці, — BBC (фото)

Український оборонно-промисловий комплекс став головної темою в світових медіа. Адже обстріли з боку Ірану продемонстрували, що проти безпілотників "Шахед" найбільш дієві українські дрони та спеціалісти з України.

Перші іранські "Шахеди-136" почали літати в українському небі з осені 2022 року. Згодом їх виробництво локалізували в РФ під назвою "Герань-2". Нині ці дрони є основною зброєю росіяни проти українців і щоночі та щодня ЗС РФ атакують дронами українські міста. Операція США "Епічна лють" продемонструвала, що проти атак Ірану проти його сусідів у Перській затоці, традиційні засоби ППО малоефективні. Найбільш вигідним, простим і ефективним рішенням виявилось збиття спеціальними зенітними дронами (їх же називають перехоплювачами), які придумали і почали торік масово виробляти українські компанії. І українські дрони вже показали себе на Близькому Сході, пише "ВВС Україна".

Український дрон-перехоплювач Sting та російський "шахед", який він збив Фото: Соцмережі

"Наші команди вже працюють із п'ятьма державами щодо протидії "Шахедам" – надані експертні оцінки, допомагаємо будувати систему захисту", – заявив 20 березня Володимир Зеленський.

За даними ВВС, українські спеціалісти вже навіть здійснили декілька успішних збиттів іранських дронів в одній з країн того регіону.

Українська влада повідомила, що вже отримала заявки на постачання дронів від 11 країн і направила на допомогу декілька груп своїх військових операторів з перехоплювачами, загальною чисельністю близько 230 людей.

Опитані ВВС News Україна виробники сказали, що отримали десятки комерційних пропозицій від країн Перської затоки і Близького Сходу, а також посередників.

Всі вони зацікавлені в експорті українських дронів-перехоплювачів і готові їх купити за вищою ціною, ніж на українському ринку.

Частина виробників відмовились від подальших перемовин, посилаючись на лист СБУ, який був надісланий компаніям на початку березня і в якому йшла мова про заборону експорту зброї на Близький Схід та про можливу кримінальну відповідальність за порушення цього припису.

Вони вважають, що саме керівництво України має взяти відповідальність на себе за вирішення цієї ситуації, бо президент Володимир Зеленський вже публічно оголосив, що хотів би бачити не просто купівлю зброї, а певний бартер: Київ передає дрони, а натомість отримує дефіцітні ракети до систем Patriot.

Інші виробники вже зайшли в офіційну процедуру отримання дозволу на експорт своєї продукції.

Відомо, що двоє з великих виробників дронів-перехоплювачів вже подали відповідні заявки до міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Їх має спочатку розглянути комісія, а потім затвердити Державна служба з експортного контролю (ДСЕК).

Чому українські дрони так популярні – в чому проблема із іншими засобами ППО

Війна з Іраном показала, що мобільні вогневі групи, зенітно-ракетні комплекси ті інші "традиційні" засоби ППО малоефективні проти іранських БПЛА, або занадто дорогі. Адже вартість ударного БПЛА коливається від 30 до 100 тисяч доларів, а в Ірану їх десятки тисяч.

А дрони-перехоплювачі мають ціну близько 1-2 тисяч доларів залежно від комплектації, що набагато дешевше, ніж ракета до Patriot, яка коштує від 3 млн доларів.

