Україна розгорнула підрозділи перехоплення дронів на Близькому Сході, — Умєров

Україна розгорнула підрозділи перехоплення дронів для захисту критичної та цивільної інфраструктури у п’яти країнах Близького Сходу. Йдеться про використання українських технологій та досвіду протидії повітряним загрозам, зокрема атакам безпілотників.

Україна розгорнула підрозділи ракет-перехоплювачів у кількох країнах Близького Сходу. Основна мета – захист критично важливої інфраструктури та цивільних об’єктів від повітряних загроз, зокрема атак дронів, повідомив після візиту до регіону секретар Ради безпеки України Рустем Умєров у соцмережі X. Цю інформацію він виклав у звіті Президенту України Володимиру Зеленському про роботу українських команд в регіоні Перської затоки.

"Робота зосереджена на двох напрямках. Перший — це використання українських технологій для протидії повітряним загрозам, зокрема атакам безпілотників. Другий — консультації з партнерами щодо оцінки безпекової ситуації та підготовки практичних рішень для протиповітряної оборони на основі досвіду України"", — зазначив Умєров.

За словами Умєрова, українські фахівці провели оцінку захисту об’єктів інфраструктури та підготували практичні рішення для підвищення ефективності систем ППО. Крім того, сторони визначили подальші кроки для розвитку довгострокового співробітництва у сфері безпеки. Він також наголосив, що Україна продовжує співпрацювати з партнерами для зміцнення безпеки та захисту цивільного населення. Триває робота над розширенням зон покриття українських систем перехоплення.

"Україна стоїть на захисті життя та суверенітету разом з тими, хто підтримує нас у збереженні нашої незалежності. Ми прагнемо подальшого зміцнення партнерства у сфері безпеки з нашими союзниками", — наголосив Умєров.

Нагадаємо, що наприкінці лютого у Женеві Рустем Умєров разом із представниками США обговорював масштабний план післявоєнної відбудови України. Він може сягнути близько 800 млрд доларів. Переговори були присвячені залученню міжнародного фінансування та формуванню довгострокової стратегії відновлення країни.

Раніше ми також інформували, що в Женеві відбулися двосторонні та тристоронні переговори за участі України, США та Росії. Під час переговорів сторони опрацьовували питання безпеки та можливих домовленостей. За словами Умерова, тоді вдалося уточнити частину позицій і продовжити роботу над узгодженням ключових рішень.