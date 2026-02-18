Додатковi переговори України та РФ тривали 1,5 години: був присутнiй Арахамiя

Після перемовин України, США та Росії в Женеві відбулася також двостороння зустріч між головами делегацій Києва та Москви — Рустемом Умєровим та Володимиром Медінським. На ній також був присутній голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Що обговорювали на двосторонніх перемовинах наразі невідомо. Про це повідомила "Суспільному" керівниця Служби секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян.

Більше деталей розкрив керівник російської делегації, повідомив ТАСС. За словами Медінського, перемовини були важкими, але діловими. Водночас він підтвердив зустріч у двосторонньому форматі. Ця зустріч пройшла в закритому режимі.

Посеред перемовин російська делегація робила проміжні доповіді кремлівському диктатору Володимиру Путіну. Однак наразі у РФ не прокоментували, чи обговорювали в Женеві можливість зустрічі Путіна та Зеленського.

Крім того, джерела ТАСС повідомили, що також була двостороння зустріч між Росією та США.

Відео дня

Загалом усі зустрічі 17 лютого тривали близько 6 годин, а от 18 лютого перемовини тривали лише 2 години. Після цього росіяни одразу залишили майданчик перемовин.

Перемовини в Женеві — що відомо

Фокус писав про перебіг переговорів у Женеві 17-18 лютого. Спецпредставник Білого дому Стів Віткофф написав за підсумками першого дня зустрічі, що є успіхи, і пояснив, що успіх — це зустріч представників України та РФ, яку влаштував президент США Дональд Трамп.

Уже опівдні перемовини завершились і до преси вийшов глава російської делегації Володимир Мединський. Представник Кремля заявив, що розмова у Женеві була "важка та ділова", але не відповів на питання, чи торкались питання історії, бойових дій, політичної та гуманітарної сфери.

А голова Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що розмова з делегаціями РФ та США була "непроста".

Напередодні, 17 лютого, перший раунд переговорів у Женеві тривав шість годин. При цьому західні медіа опублікували матеріали щодо дій делегацій РФ та України. Зокрема, припускали, що зустріч може зайти у глухий кут через політичну позицію Мединського. Крім того, The Economist натякали на ймовірні розбіжності між українськими представниками: частина начебто готова швидко домовлятись на умовах США, а частина пропонує зачекати.

Нагадуємо, медіа The Economist пояснило, чому РФ обманула США обіцяючи 12 трлн дол. за завершення війни в Україні на путінських умовах.