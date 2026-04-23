США знадобляться пів року на розмінування Ормузької протоки: коли звільнять прохід, — WP

Після досягнення мирної угоди між Сполученими Штатами Америки та Іраном американські військові мінімум шість місяців очищатимуть Ормузьку протоку від мін, встановлених бойовиками Корпусу вартових ісламської революції, написали медіа. Протягом цього часу ціни на бензин і далі лишатимуться високими, і це стурбувало політиків обох партій в США. Що планує робити Вашингтон та які шанси на розблокування Ормузу для нафтових танкерів?

Представники Пентагону зустрілись з сенаторами Республіканської та Демократичної партій США та розповіли про перспективи розблокування Ормузької протоки, ідеться у статті The Washington Post. Журналісти поспілкувались з трьома анонімними співрозмовниками серед політиків і встановили, що розмінування планують почати лише після укладення мирної угоди, яка все ще відкладається. Таким чином, ситуація з цінами на пальне не розв'яжеться відразу після домовленостей і триватиме до кінця 2026 року.

Секретний брифінг Міноборони США для конгресменів відбувся 22 грудня, розповіло медіа. При цьому зауважується, що американцям не подобається ціна на бензин 4,02 дол. за галон [47 грн/л — ред.], тим часом як у лютому вона складала 3 дол. [35 дол./л]. Тим часом військові пояснили, що в Ормузькій протоці встановлено мінімум 20 мін. При цьому деякі встановлені дистанційно з використання технології GPS та з катерів бойовиків КВІР.

"Повне очищення Ормузької протоки від мін, розгорнутих іранськими військовими, може зайняти шість місяців, і будь-яка така операція навряд чи буде проведена до закінчення війни США з Іраном", — ідеться у матеріалі.

Медіа уточнило, що звернулось до Пентагону та Білого дому за офіційними коментарями, але повної відповіді не отримали. Єдина офіційна реакція — заява речника Міноборони США Шона Парнелла, який сказав, що WP поширюють неправдиву інформацію.

Зазначимо, через місяць після початку війни в Ірані КВІР заблокував Ормузьку протоку, вимагаючи у деяких танкерів спеціальну плату за прохід. Своєю чергою, США також заблокували прохід для кораблів, які прямують в іранські порти. Тим часом тривають перемовини президента Дональда Трампа з представниками іранської влади. Трамп вимагає від Ірану відмовитись від ядерної програми та розблокування Ормузу, а КВІР не погоджується на ці вимоги й продовжує діяти по-своєму.

Тим часом Центральне Командування Збройних сил США (U.S. Central Command CENTCOM) опублікувало кадри захоплення та удару на танкеру Touska, який порушив заборону та прямував в Іран. Своєю чергою КВІР затримав кораблі MSC Francesca та Epaminodes, які прямували через протоку, повідомило медіа JPost, а ВМС США — три іранських танкери, додало Reuters.

Нагадуємо, 22 квітня медіа розповіли про те, що військові США звернулись для досвіду України щодо захисту баз на Близькому Сході від ударів Ірану..